Международный форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» открылся 19 марта в Витебске

Новости Беларуси. «Инновации. Инвестиции. Перспективы» Международный форум открылся 19 марта в Витебске. На нем представлено свыше 200 проектов.

На встречу с потенциальными партнерами приехало более тысячи человек из 16 стран мира. Бизнес-площадка собрала представителей как ближнего зарубежья, так и деловых людей из Франции, Италии, Германии и Швеции.

Форум стартовал с подписания ряда международных документов. Так, соглашение о сотрудничестве скрепили подписями представители свободных экономических зон Витебска и Кыргызстана.

Сергей Юркевич, глава администрации свободной экономической зоны «Витебск»:

Кыргызстан вступает в Евразийский экономический союз, поэтому если Беларусь является мостиком в Европу, то Кыргызстан – мостиком в Азию. И здесь действительно подписание данных соглашений показывает, еще раз подтверждает, что Беларусь, используя выгодное географическое, геоэкономическое положение, может способствовать развитию и транзитных связей, и развитию сотрудничества между Европой и Востоком.

Форум в Витебске продлится и 20 марта. Помимо дискуссионных площадок и выставок будет работать контактно-кооперационная биржа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.