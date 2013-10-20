Александр Лукашенко требует максимально эффективно использовать плодородные земли на Полесье

Новости Беларуси. Президент потребовал максимально эффективно использовать плодородные земли Припятского Полесья. 18 октября Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область.

В центре внимания – сразу несколько важных тем: выполнение госпрограммы по развитию этого региона, техническое переоснащение молочных ферм, технология производства сыров и мраморного мяса. Обо всём этом Президенту рассказали и показали на примере двух местных хозяйств.

18 октября в Гомельской области в центре внимания главы государства – развитие сельского хозяйства. Туров несколько лет назад Президент поручил возрождать. Ведь город в полесской глубинке с тремя тысячами жителей когда-то был центром Туровского княжества и вторым по значимости в Киевской Руси. Так, на исторической земле появилось суперсовременное производство.

Первым звеном в цепочке от сырья до готовой продукции стало хозяйство «Туровщина». Одно из самых крупных в стране. Его объединили из нескольких СПК. Развернуться есть где. При рекордных площадях сельхозугодий (15 тысяч гектаров) «фишка» предприятия – многопрофильность. Здесь выпускают и консервированную продукцию – зелёный горошек и кукурузу.

За ходом уборки последней сегодня наблюдал и Президент страны. Замахнулись на предприятии и на производство мраморного мяса с расчетом эффективно использовать плодородные пойменные земли, выращивая там скот. Однако пока то, что было обещано Президенту, реализовать не удалось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне докладывайте, что мы планировали, что сделано. И первый вопрос – это деньги. А не коровы, быки, лимузины там и так далее. Мне разницы в этом нет. Если вы о лимузинской породе говорите, вы мне скажите, как вы выполнили моё поручение по производству мраморного мяса – а это цена совсем другая, – где вы производите это мраморное мясо, куда поставляете, где продаёте. Или сегодня рынка нет на мраморное мясо? В мире нет рынка?

К Полесью у Президента особое отношение. Здесь, как нигде в республике, могут похвастаться 100-балльными почвами. Такое природное богатство надо эффективно использовать.

Пока же рентабельность ни по мясу, ни по молоку не дотягивает. А вложенные деньги, в том числе и кредитные, надо «отбивать». И здесь, считает Президент, надо быть мобильнее – искать новые направления.

Александр Лукашенко:

У них же ещё есть такое поведение: «А, ну, подожду, может, где-то что-то спишут, помогут и так далее». Никакой помощи в этом плане не будет. Не будет. Я тебя предупреждал об этом. Я тебя предупреждал, что добреньких быть не должно. Ты банкир. Он у тебя одолжил деньги? Пожалуйста, в эти сроки верни. Получилось у тебя мраморное мясо, не получилось. Продавай уток диких, вон я приземлялся – там тысячу поднялось, лови их, продавай и деньги возвращай. От туризма хочешь? Хорошо, давай от туризма. От гостиничного бизнеса. От чего угодно. Но деньги нужно отдать.

Я даже не подписываю сейчас указы, которые с твоей подачи тоже приходят, о пролонгации, об отсрочках и так далее. Бывают там единичные случаи. Но ты верни кредит. Мы тебе перекредитуем и посмотрим, почему, какие причины. Если в этом есть объективные причины. Всё, другого быть не должно. Деньги взял – деньги верни. Деньги нужны другим. Поэтому я и требую здесь. Мы закопали тут огромное количество денег. Да, я понимаю, что враз не бывает, в один год. Ну, хорошо, тогда давайте тогда посмотрим, что вы мне обещали на конец этого года. Если вы своё обещание выполнили – ну, это как-то ещё терпимо. Подождём 14-й год. Посмотрим, что будем иметь к 15-му.

Но Туровщину загубить не можем. Мы же с тобой стояли здесь. Я её облетел 25 раз, посмотрели, какая земля. Здесь же до 100 баллов поля есть. Стобалльная система. Этого же нигде нет, это в мире редкость. И мы договорились, как ты правильно сказал, это будет не только огород, это будет образцово-показательная территория.

Мы же объединили хозяйства под это. 15 тысяч создали. Это же интереса сколько. Я же на себя брал ответственность, всё это объединяя. Где-то людей «подрезали», люди обижались. Хорошо, что он ещё социальные объекты – школы помог, детские садики отремонтировать. По за этой программой. Или ты там в своё время начинал. Это тоже важно для людей. Но мы договорились, что эта территория, 15 тысяч гектаров, это будет второй «Снов» и даже презойдёт его. Мы об этом говорили. И прошло уже 3 или 4 года уже, 4 года, надо было под это набирать сюда людей. Людей перспективных, людей способных. А не то, что мы того взяли, уволили, этого взяли. За 4 года 4 руководителя поменяли. Ну, что это такое? Поэтому это должен быть маяк, маяк не сегодняшнего дня, а будущего, как должно быть.

Александру Лукашенко понравилось предложение использовать плодородные почвы не под выпас скота или засевать кукурузой, а, например, выращивать белорусские яблоки. Это и импортозамещение, и, действительно, эффективное использование ценных земель.

Александр Лукашенко:

Для меня принципиально важно, и он прав: спрос на эту продукцию у нас есть? Это импортозамещение? Нам тянут сюда всякую гадость, эти яблоки: «Ах, вкусно!». Что вкусно? Сегодня вкусовые качества можно сделать за одну неделю. Наши лучше! Наши лучше, и мы умеем это делать и знаем, что это рентабельно. Так давайте хоть свой рынок заполним, чтобы люди наши ели не всякую там из Польши, ещё откуда-то привезенную гадость. Пусть сами едят. Мы своих людей должны накормить качественным продуктом. Поэтому, с этой точки зрения, он прав.

К примеру, он взял сахар. К примеру. Ну, можно что-то другое. Возделывайте бахчевые культуры. Почему в Смолевичах это можно, а здесь нет? Мы же тоже их завозим на миллионы долларов. Я говорю, к примеру. И он говорит о том, что это надо сделать здесь. Почему? Потому что здесь земля Богом выложенная. Такой земли нет. А мы будем здесь пасти коров на этой земле или же кукурузу сеять. Если надо подкорректировать, давайте подкорректируем. Мы сконцентрируем под это средства. Это того стоит, потому что мы тратим деньги на импорт. Мы валюту тратим.

Поручение главы государства по реконструкции молочно-товарных комплексов пока выполнено лишь наполовину. Из 1200 запланированных по стране ферм в этом году будет готова в лучшем случае тысяча.

Сегодня Президенту показали одну из реконструированных ферм на 1100 голов. Еще недавно здесь доили, что называется, «в ведро», сегодня – все условия. Надои выросли до 6 тысяч.

Раиса Страх, заведующая фермой «Вересница» ОАО «Туровщина»:

Зарплата у людей хорошая, надаивают они по 56-57 тонн молока за месяц. Всё улучшилось. Легче стал наш труд. У нас на этой ферме были когда-то привязное содержание, старые сараи, очень старые. Доили мы вручную.

Интересное решение – арочный телятник. Возводится всего за месяц, а стоит дешевле. Главе государства понравился такой хозяйский подход. Такими же укомплектованными должны быть все фермы хозяйства. Александр Лукашенко поручил также поискать другие перспективные направления, которые бы могли приносить прибыль на этой земле.

Александр Лукашенко:

Если есть место, где можно построить пару этих. Это ещё сколько? 460. Вот, сконцентрировал, корма видишь, вот это даст быструю окупаемость и даст приток валюты. Здесь надо правильно подумать о некоторых ещё двух направлениях, веточках развития этого места. Подключая необходимые земли, если это нужно.

Как эффективно использовать сырье, рассказывают уже на Туровском молочном комбинате. Предприятие существует всего полгода, но здесь нашли, чем удивить белорусских гурманов – производят сыры по итальянской рецептуре.

Роберто Пьяцца живет в белорусских Житковичах уже три года: столько времени прошло со строительства завода. Каждый день приезжает сюда на работу. Его задача следить за соблюдением технологии. И именно Роберто первым дегустирует белорусский продукт по итальянскому рецепту.

Роберто Пьяцца, консультант по технике и технологиям (Италия):

Технология одна и та же. В этом заводе найдёте вообще оборудование, которое самое современное. Моцарелла, которую здесь производим, она очень похожа на ту, которая производится в Италии. Да, вкусная. Мне лично нравится. Я первый потребитель.

Моцарелла, маскарпоне, рикотта – эти молочные продукты не только на белорусских прилавках. Пока на экспорт идет только четверть производимых объемов. В будущем – 80%. Пока завод работает не на полную мощность: в сутки выпускает 8 тонн сыров, а оснащение предприятия позволяет уже сегодня производить в 3,5 раза больше, но для таких объемов не хватает сырья.

Алексей Денисов, директор ОАО «Туровский молочный комбинат»:

Мы не называем этот вопрос проблемой, мы называем этот вопрос задачей. Это совместная напряжённая работа вместе с хозяйствами, вместе с районом, для того чтобы, в общем-то, увеличивать объём поставляемого на завод сырья. Кроме того, мы планируем строить молочно-товарные фермы самостоятельно.

Развитие сырьевой базы – на этом акцентирует внимание и глава государства – первоочередная задача для предприятия. Кстати, в переработку берут лишь молоко качеством не ниже первого сорта.

Александр Лукашенко:

Счастье здесь. И это счастье кроется в земле, механизаторах, доярках, в коровах, молочно-товарных комплексах. Поэтому вот берите всё, считайте, что это ваше. Можете вкладывать – вкладывайте, кредитуйте, платите, но найдите интерес так, чтобы там развивалось, на земле, в коровниках коровы доились и так далее.

Я вас не считаю, хоть вы в основном частные предприятия, чужими. Вы, действительно, если выстроите нормальные отношения, дадите толчок не только Житковичскому району. Вы дадите толчок к развитию целой части Полесья, целого региона. Я в этом заинтересован, как Президент. Поэтому найдите эти общие подходы. Определите, что главное, что второстепенное, и начинайте вкладывать средства, развивать.

Вложения в развитие сырьевой базы окупаются, и это хорошо понимают на предприятии. Сегодня прозвучало еще одно предложение: объединить два хозяйства в Житковичском районе и построить ещё одно новое по итальянской технологии. Президент идею поддержал.

Александр Лукашенко:

Надо развить эту землю. Здесь отличная возможность для того, чтобы иметь молоко. Сейчас в цене молоко. Переработаем здесь, у вас – ещё больше добавленную стоимость получим. Я ему говорю: ставь вот на берегу реки, ставь здесь производственные помещения, какие-то даже примитивные коровники. Даже если не получится заготовить на два года запас кормов, чтобы к стойловому содержанию перейти коров, паси их в этом. Будет эффект все равно хороший. Подкармливай. Получишь не 7 тысяч, ты получишь 4-5, если хороший скот будет, 5 тысяч молока. Достаточно. Себестоимость будет низкая, но надо взять это молоко.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Сегодня вот эти два хозяйства надо, чтобы…

Александр Лукашенко:

Объединить или отдельно?

Сергей Румас:

Ну, можно отдельно, можно объединить. Они посмотрели, хотят построить ферму по итальянской технологии, запроектированную полностью.

Александр Лукашенко:

Хорошо. Мой интерес в том, чтобы было лучше, чем сегодня. И не были обижены люди.

Главе государства показали весь цикл выпуска сыров: приём молока, цеха по производству моцареллы и рикотты. А на этом складе в особых температурах хранится готовый продукт, как видно, на полках он не залеживаётся, все эти коробки легко вместились бы в один грузовик. Итальянские сыры белорусского производства отведал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Да, это нормально.

Производство итальянских сыров в глубинке – не единственное, чем зарабатывает предприятие. Сами исторические живописные земли предлагают огромный резерв для развития туризма.

Впрочем, этой сфере в хозяйстве Туровщины уделяют много внимания. Есть и отдача. Новый гостиничный комплекс в центре города уже принёс 230 млн прибыли за два месяца работы. Это лишь одна из четырёх туристических баз, принадлежащих хозяйству «Туровщина».

Зарабатывать на туризме аграрии решили всего три года назад. Диверсификация бизнеса для аграриев продиктована самой жизнью: уникальная природа и богатейшая история – прекрасная почва для прибыльной сегодня туристической отрасли. Экзотика белорусская, уровень сервиса европейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.