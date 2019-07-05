На юге Беларуси приступили к уборке зерновых. Какие ожидания у аграриев?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается уборочная кампания. По традиции она стартовала с южных регионов страны: хозяйства Брестской области приступили к жатве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, в стране площадей, отведенных под зерновые культуры, стало на 11 % больше. А значит, ожидается, что потяжелеет и общий каравай. Впрочем, как всегда в этом деле многое зависит от погоды. Что по этому поводу думают аграрии, узнал корреспондент Петр Бутрим.

В 2019 году к уборке зерновых аграрии приступили достаточно рано. Но это не значит, что работать можно спустя рукава, ведь погода может внести свои коррективы в любой момент. Поэтому хлеборобы стараются строго соблюдают очередность: первым делом комбайны вывели на пострадавшие от засухи участки. Но даже там показатели урожайности выше прошлогодних на 10 %. И это хороший знак.

Николай Веренич, первый заместитель директора ОАО «Городец-Агро»:

Из первых дней мы видим, что рожь дает свыше 30 центнеров с гектара. Вот вчера буквально мы начали молотить. Одно звено было на уборке зерновых, то бишь на ржи. Намолотили 175 тонн зерна. В самом крупном хозяйстве Кобринского района следом за рожью начали обмолачивать ячмень. 5 % зерновых уже лежит в хранилищах. Запас пополняется все быстрее – здесь привыкли с умом использовать каждый погожий час.

Петр Бутрим, СТВ:

Убрать зерновые важно в самые короткие сроки – говорят, управиться можно даже за две недели. Поэтому темп высокий со старта. Например, это поле убирают сразу три комбайна. Для Виталия Нестюка это уже девятая страда. Мужчина признается: в этом году колосья как никогда крупные и красивые. Легким нынешний хлеб, конечно, не будет, но работать приятно.

Виталий Нестюк, тракторист-машинист ОАО «Городец-Агро»:

Урожайность хорошая. Только начало. Но я думаю, так оно и останется. Смотря по полям, видно, что зерновые будут неплохие. Постараемся убрать как положено: без потерь, вовремя. Все зависит от погоды, а мы справимся. В эти напряженные недели хлеборобов кормят дважды в день. Здесь же, в поле, ведь дорога каждая минута. За комфортом тружеников следят строго.

Валентина Шепетюк, помощник врача-гигиениста Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Когда приезжает комбайнер с полей после окончания рабочего дня, в каждой мастерской – а в хозяйстве четыре мастерские – имеются душевые комнаты. И эти душевые работают. Тревоги за будущий урожай добавил лишь ураганный ветер. Он прошелся по посевам буквально несколько дней назад. Но, как выяснилось, много площадей не загубил. Стойко перенесли зерновые культуры и аномальную жару в июне.