Новую концепцию энергетической безопасности приняли в Беларуси 8 марта 2014 года

Новости Беларуси. Дешевле и эффективнее. В Беларуси приняли новую концепцию энергетической безопасности. Документ определяет основные подходы к развитию страны в сфере энергетики в долгосрочной перспективе: повышение энергетической самостоятельности, диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, снижение энергоемкости ВВП. Так, до 2016 года в республике планируется завершить строительство крупных парогазовых блоков и гидроэлектростанций. ГЭС на Западной Двине и в Полоцке начнут работу в ближайшие 4 года. Это позволит снизить объем импорта источников энергии. К слову, в этом году планируется получить только 20 млрд кубометров природного газа из России. Это меньше, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы сегодня страна, которая может себя обеспечить 100% электроэнергией. Более 50 раз в течение прошлого года мы оказывали помощь нашим ближайшим соседям. Мы работаем над постоянным снижением и увеличиваем долю собственных ресурсов в топливном балансе. Мы сегодня можем говорить на одном языке с нашими коллегами из Украины и России. Они сегодня видят, они чувствуют, наши соседи знают наши энергоисточники, они владеют ситуацией, поэтому они видят, что мы работаем в этом направлении.

Страна должна стать энергетически самостоятельной. Такой подход – лейтмотив новой концепции. Как его реализовать, 6 марта обсуждали руководители энерго-ведомств. Основная задача: работать комплексно. Модернизация уже действующих ТЭЦ и строительство гидроэлектростанций. Например, новая ГЭС (плюс к уже существующим) возводится в Полоцке. Еще одна – на Западной Двине.



По словам энергетиков, внутри страны производятся все виды энергии. Другое дело, пока покупать их за рубежом выгоднее. Исправить эту ситуацию в том числе поможет и развитие ветроустановок. Сооружения в Гродненской области работают даже с опережением графика мощности. Или еще один вариант – новые парогазовые блоки. Один из таких недавно заработал на ТЭЦ-5. Он в состоянии обеспечить энергией сразу 400 тыс. квартир одномоментно. КПД нового блока 57%. Для Беларуси это рекордный показатель.



Владимир Кишко, директор Минской ТЭЦ-5:

Здесь реализована одновальная система, то есть на одном валу находятся и газовая турбина, и паровая турбина, и генератор. В принципе, это дает преимущество в том, что блок достаточно экономичен.



Впрочем, экономичность не единственный плюс. Работа на новом блоке максимально автоматизирована и отвечает последним требованиям по безопасности и экологичности. Внедрение похожих систем позволит снизить импорт энергоресурсов. А с появлением атомной станции и сократить его до минимума. И вместе с этим – зависимость энергетической системы Беларуси от природного газа. Более того, белорусская АЭС в будущем позволит экспортировать энергию. Сейчас, к слову, ведутся переговоры с польскими специалистами. В долгосрочной перспективе – выход на рынок Прибалтики.



Александр Михалевич, академик Национальной академии наук Беларуси:

В силу целого ряда обстоятельств, скорее всего, реально будет построена одна АЭС — Белорусская. Потому что строительство Калининградской АЭС сейчас остановлена. Консорциум по строительству Висагинской АЭС в Литве распался. Поляки передвинули свою АЭС за 2024 год. И вот тогда возникает проблема энергообеспечения этого региона. И здесь Беларусь имеет все возможности выйти на зарубежный рынок со своей электроэнергией.



Кстати, 6 марта также стало известно, что в этом году Беларусь импортирует 20 млрд кубометров природного газа из России. Такой объем уже согласован с «Газпромом». Снизить этот показатель в ближайшее время сложно. Однако ученые и энергетики прогнозируют: к 2035 треть из этого количества в виде других источников энергии наша страна будет производить сама.