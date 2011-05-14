На Шкловском льнозаводе хранилось неиспользуемое оборудование, закупленное 20 лет назад за 300 миллионов рублей

Применения ему за это время так и не нашли.

Хранили станки вместе с обычным металлоломом, поэтому многие узлы и агрегаты пришли в негодность. По данному факту проводится проверка.

Алексей Вагин, главный инженер Шкловского льнозавода:

Станки, которые здесь остались, мы отдаем просто под разборку и на металлолом. А пригодные запчасти — на склад.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления КГК Могилёвской области:

Это называется крайне низким уровнем исполнительской дисциплины. Как можно разрушить дорогостоящее оборудование. В ежегодной инвентаризации на предприятии подтверждали, что оно рабочее и пригодное. Сейчас это будет только металл, который оттуда смогут надёргать с учётом его разборки.