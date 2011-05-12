А. Лукашенко: Через 1-2 месяца мы спокойно забудем всякие валютные неурядицы

Белорусское сельское хозяйство приобретает новый облик. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, посещая сельхозпредприятие «Александрийское» в Шкловском районе Могилевской области. В свое время оно было создано путем объединения нескольких убыточных хозяйств. А сегодня это одно из самых успешных сельхозпредприятий в республике.

ОАО «Александрийское» – одно из самых крупных сельскохозяйственных организаций Беларуси. 12 мая предприятие стало точкой маршрута рабочей поездки Александра Лукашенко по регионам. Президент не случайно так много уделяет внимания развитию сельского хозяйства. Ведь на практике получается, что это основа экспортного потенциала Беларуси.

Год от года спрос на продовольствие только увеличивается. И продажи продукции белорусского АПК тоже. Последняя цифра – более 3 млрд долларов получила страна за выращенное на полях. Естественно, в основе продаж за границу – молоко и мясо.

«Александрийское» – хозяйство во многом уникальное. Сюда вложены огромные деньги. За годы СПК стал экспериментальной площадкой для всего аграрного комплекса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сюда я приехал, чтобы посмотреть насколько оптимально мы выбрали путь и развиваем сельхозкомплексы или мы опять бездумно вбрасываем огромные средства, ведь надо помнить: мы не можем больше вкладывать такие деньги в сельское хозяйство, как раньше.

Да, мы финансировали, вкладывали средства. Другого не было выхода. Но мы их не пропили, не прогуляли, по карманам не разложили. Мы эти деньги – в землю, в промышленность. Да, сложновато сегодня. Вырулим. Через 1-2 месяца мы спокойно забудем всякие валютные неурядицы.

В «Александрийском» используются такие технологии, которым позавидуют и в европейских хозяйствах. В белорусских реалиях помимо экономической отдачи, здесь есть два важных аспекта. Во-первых, исследуется возможности реорганизации имеющихся сельхозпроизводств в мощные комплексы. Во-вторых, тема воспитания хозяина на земле. Речь об отношении человека к работе в деревне. В ходе обсуждения вопросов дальнейшего развития сельхозпроизводства Президент сформулировал несколько путей.

Александр Лукашенко:

Здесь мы объединяли нищие хозяйства и вкладывали огромные средства для того, чтобы поднять эти земли. Получилось. Рентабельность хорошая, выработка и производительность труда хорошая. Можно производить разноплановую продукцию как здесь: молоко, свинина, яблоки, то есть всё: что хочешь, то и делай. В огромное хозяйство вложены средства. Еще раз повторяю: суть таких объединенных комплексов состоит в том, чтобы интеграторов не было.

Это как в советские времена было под 70 таких крупных мощных хозяйств. Мы их также развиваем. Если какое-то хозяйство плохонькое, мы к ним присоединяем, потому что кадры, люди остались, хорошее хозяйство, ядро и какие-то деньги есть. Они тоже за собой тянут эти плохие хозяйства.

Один из путей - не мешать развиваться маленьким хозяйствам. 2-3 тысячи, они хорошо, рентабельно работают и не хотят они никуда. Почему мы их куда-то должны тянуть? Денег у нас не просят, рентабельно работают, люди довольны, пусть развиваются. И вот этим путем мы должны идти, формируя новый облик сельского хозяйства.

Во время доклада о ходе весенне-полевых работ Александр Лукашенко подверг критике Министра сельского хозяйства за затянувшуюся посевную. Главе государства доложили, что в этом году спрос на гречку будет полностью удовлетворен.

По словам Министра сельского хозяйства, под ее отведено 35 тыс. га. Поднимался вопрос и поступления в страну валюты, которые плавно перетек в более глобальную тему.

Александр Лукашенко:

Меня сейчас толкают к каким-то реформам и кричат, особенно эти, из пятой колонны, что нужны немедленно реформы и реформы. А что за реформа нужна? Какую они нам предлагают реформу? Они нам предлагают реформу на разрушение. Нам реформа нужна вот такая: когда хозяйства работают, получают продукцию, в любой точке планеты спрос на нее есть, тогда то, что надо государству, - продал, а на остальное – покупай по импорту, что хочешь. И нет проблем с валютой. Вот такая нужна реформа.

Планы в Могилевской области по экспорту мясомолочной продукции серьезные. Если в этом году собираются заработать 192 млн долларов, то в 2015 – уже 436 млн.

Стоимость фермы «Подкняженье» – 85 млрд рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Рентабельность – 9%, к 2015 году рассчитывают увеличить более чем в пять раз. А прибыль – в 13.

Поднималась и тема работы с инвесторами. В частности, относительно прозрачности ведения бизнеса. Президенту доложили, что одна из компаний действует на рынке не вполне открыто. В результате непонятно, сколько они зарабатывают на белорусском сырье, а значит, и прибыль может распределяться недобросовестно.

Глава государства отметил, что в таких случаях надо ставить вопрос в принципе о ведении бизнеса в стране. Должна быть прозрачность.

Еще один обсужденный вопрос – работа с банкирами. Речь о том, чтобы они искали возможности сотрудничать с аграриями, а не наоборот.

Александр Лукашенко:

Такие хозяйства должны диктовать банкам свои правила игры. Они их содержат. И так везде. Он у них главный клиент. Не он к ним, а они к нему должны ехать. А у нас все, наверное, пока по старинке.

«Александрийское» сейчас строит птицефабрику по откорму цыплят-бройлеров, рассчитанную на одновременную посадку 1 млн голов птицы. Запустить ее планируют в этом году.