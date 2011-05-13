Как в Беларуси развивается придорожный сервис?

Сегодня на белорусских дорогах огромное количество желающих куда-то ехать. Грузо- и пассажиропотоки колоссальные. Но, к сожалению, никакого сервиса обслуживания не предлагается, а единичные кафе в основной своей массе располагаются исключительно рядом с городом.

Министерство спорта и туризма оценивает состояние придорожного сервиса как неудовлетворительное и считает, что необходимо оживление этого сектора экономики.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Мы являемся транзитной страной. Большинство у нас путешествуют именно автомобильным транспортом. Как самостоятельно, так и в составе организованных туристических групп. Дорожный сервис оставляет желать лучшего. Не хватает санузлов и объектов, способных обслужить туристическую группу. Из-за неразвитости придорожного сервиса мы много теряем. Многие группы проходят через нас транзитом, стараясь как можно быстрее получить услуги на территории сопредельных государств. На объектах постоя зарабатывается 0,5% от общего товарооборота. На объектах торговли в придорожном сервисе около 3% от общего товарооборота. Это говорит о том, что данная ниша с позиции получения прибыли мизерная.

Сегодня картина, когда туристы из экскурсионного автобуса гурьбой бегут в лес, и уж точно - не полюбоваться его прелестями, никого не удивляет.

Международный туризм считается успешным, если турист на 1 доллар основной услуги дополнительно тратит 3-5 долларов. Большинство пунктов придорожного сервиса в нашей стране оказывают всего одну-две услуги. В Германии 7 – 10.

На придорожном сервисе можно неплохо зарабатывать. Это давно поняли наши соседи из Литвы и Польши. Там никого не удивляет многочисленность ресторанов и кафе вдоль трасс. Сфера полностью отдана на откуп частному бизнесу.

Когда специалисты всемирно известного туроператора приехали исследовать трассу от Бреста до Минска, выяснилось: по стандартам, которые предъявляет немецкая сторона, остановиться негде.

Елена Хвойнацкая, директор придорожного кафе:

Понятие «придорожное кафе» устаревает. Требования людей со временем возрастают. Уже не достаточно маленького домика, где быстро поел и поехал. Это недешевый бизнес. Если вы хотите этим заниматься, надо чем-то жертвовать. Это не быстрый заработок. Это долгие проекты.

Семейный бизнес Елена Хвойнацкая организовала более 17 лет назад. Сегодня молва об ее кафе разлетелась далеко за пределы Беларуси. Есть постоянные клиенты, которые наведываются в гости уже не один год. Своим делом Елена занимается чуть ли не 24 часа в сутки. На достигнутом старается не останавливаться. При кафе вводится в эксплуатацию небольшая гостиница. И только работая в таком ритме можно отвечать современным требованиям.Меню приходится постоянно совершенствовать, а цены оставлять доступными.

Приходя в этот бизнес нужно реально рассчитывать свои силы. На быструю прибыль в этой сфере рассчитывать не приходится.

Сегодня предприниматели, работающие в этом направлении, просят у государства различные преференции: изменить систему наценочных категорий объектам общественного питания, отменить минимальный перечень ассортимента, упростить документооборот при осуществлении закупок сырья для собственного производства у фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. При строительстве новых объектов придорожного сервиса предусмотреть участие государства в оборудовании за его счет прилегающих площадок общего пользования.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я могу сказать, что за последнее время появилось много придорожных кафе, гостиничных комплексов. Даже можно туда специально приехать отдохнуть с друзьями. Хотелось бы, чтобы их было больше. Не хватает рекламы. Мне бы хотелось, чтобы было больше кафе по витебской трассе. Когда гости и мы сами едем на «Славянский базар», есть с этим проблема.

Игорь Гришукевич, предприниматель, владелец придорожных кафе:

Бизнес начинался с обычного вагончика на колесиках. 16 лет назад каждый искал кусок хлеба. Дорога всегда кормила. Было принято решение поставить кафе. Сейчас работает 7 человек на двух кафе. Этот бизнес и выгоден, и нет. Очень влияют погодные условия. В зимний период реализация сильно падает. Декабрь, январь и февраль – самые тяжелые месяцы. Все стоит на месте, а зарплату и налоги надо платить. Льгот нет. 16 лет назад мы прошли через ад. Инструкции, положения 70-80 годов. Все устаревшее, и это на нас отражалось.

Сколько нужно денег, чтобы начать этот бизнес?

Игорь Гришукевич:

Миллион долларов. Должен быть дополнительный бизнес, чтобы начать это дело. Почему бы не связать придорожный сервис с сельским туризмом? Есть льготы.

Санузел – это проблема №1. Уже 5 лет ничего не можем добиться. Чтобы построить туалет, по последним данным, необходимо 250 млн рублей.

Важен подъезд к кафе. Если не удобно, то человек даже не завернет в нашу сторону.

Ирина Дорофеева:

Я общалась с председателем сельскохозяйственного предприятия. Он говорит: между Кировском и Бобруйском есть точка. Стоит здание. Осталось только немного облагородить. Был бы кто-то, кто готов помочь. Даже готов бесплатно землю отдать. Люди вкладывают и здоровье, и деньги в бизнес, пытаясь развить его до европейского уровня. Я поражаюсь ценам. Кафе на трассе очень дешевые. Я восхищаюсь людьми, которые за такие маленькие деньги работают и подают такие шикарные блюда.

Дмитрий Новиков, заместитель начальника управления торговли Мингорисполкома:

На данный момент на территории Минской области функционируют 143 объекта придорожного сервиса. С учетом вступления в силу Декрета №10 очень много предпринимателей приходит заключить инвестиционный договор на строительство придорожного сервиса. Сейчас люди понимают, что придорожный сервис не ограничивается вагончиком. Они стараются строить объекты европейского уровня. На этот год у нас запланировано открытие 13 объектов. На территории Воложинского и Солигорского районов два объекта уже открыты.

В соответствии с постановлением №210 Совета министров есть освобождение от налогов. У нас создана, в частности по Минской области, инвестиционная комиссия, которая заседает каждый день. Как только к нам обращается предприниматель, мы его ведем по всем службам, чтобы ему быстрее согласовали документы.

Есть ли расчеты, сколько нужно на каждой трассе иметь объекты различных форм?

Дмитрий Новиков:

Все эти цифры просчитывает Министерство транспорта и коммуникации. Они считают, что в данный момент нам этого достаточно.

Олег Пигунов, директор института «Белгипродор»:

Мы смотрим, как решены эти вопросы у наших соседей. В Польше и Германии с частотой через каждые 40 км есть заправка и площадка для стоянки. Обязательно будут столики, беседка, туалет. А между этими площадками с комплексом услуг должен располагаться объект. Сейчас правительство поставило задачу, чтобы все места для отдыха и стоянки транспорта должны быть освещены, оснащены определенным набором мебели. Пока этим нормам мы не удовлетворяем.

Много появилось стихийно образованных объектов придорожного сервиса. Их нужно упорядочить. Есть и нецивилизованные объекты. Это и бывшие посты ГАИ, и вагончики, которые до сих пор эксплуатируют. До 2015 года мы приняли решение или дать им возможность развиться до цивилизованных параметров, или такой контракт будет прерван.

Государство идет на встречу. То, что касается дорожной части, будет построено за бюджетные деньги. Это подъезд к объекту, площадка и ее благоустройство. Когда мы проектируем такой дорожный объект, резервируем место для кафе, для заправки. Мы приглашаем к сотрудничеству. Можно и «Белкоопсоюзу», и «Белнефтехиму», и частнику с нами работать.

Александр Гошко, начальник отдела общественного питания «Белкоопсоюза»:

За последние 5 лет мы открыли 49 современных объектов общественного питания. Это 25% открытых новых объектов по всей территории Беларуси. Мы развиваем свой придорожный сервис на всех магистралях. Это выгодное вложение, но сроки окупаемости в зависимости от местонахождения объектов разные.

Система потребительской кооперации является налом нового движения. Это заморозка готовой продукции. На объекте, имеющем кухню, где происходит полный цикл приготовления, блюдо замораживается в горячем виде в аппарате шоковой заморозки. Данное изделие упаковывается и отправляется на объекты, не имеющие собственной кухни на трассе. Сроки реализации этой продукции при условии хранения -8 -10 градусов составляют 30 дней. Если хранится при температуре -18 градусов – хранится до 3 месяцев. Мы гарантируем качество. Изделие не меняет внешний вид, консистенцию и запах. Как только что приготовленное блюдо.

Куда нужно обращаться, если человек решит открыть свое придорожное кафе?

Дмитрий Новиков:

Если кто-то заинтересуется, добро пожаловать в Управление торговли. Все объясним. Управлением торговли согласуются и график работы, и ассортиментный перечень предлагаемых товаров. Все остальное уже не входит в нашу компетенцию.

Олег Пигунов:

В каждом исполкоме имеется генеральная схема развития придорожного сервиса. Она с периодичностью обновляется. Все это размещено на сайтах исполкомов, «Белавторора», Минтранса.

Вопросы задавал ведущий программы Павел Кореневский.