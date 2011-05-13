Евродепутаты призывают к введению целевых санкций против ряда государственных предприятий Беларуси

Резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси противоречит принципам добрососедства. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси страны, комментируя дебаты, которые проходили в Европарламенте накануне.

В голосовании приняли участие около 50 евродепутатов. Они призывают к введению целевых санкций против ряда государственных предприятий Беларуси, доход от деятельности которых пополняет государственную казну.

В МИД Республики Беларусь считают такие подходы неприемлемыми и противоречащими принципам добрососедства. Европарламент воспроизводит и навязывает всем далекие от реальности, искаженные трактовки происходящих в Беларуси событий.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Авторы резолюции пытаются воспользоваться последствия глобального финансового кризиса для дестабилизации экономической обстановки в стране. По сути, они призывают к мерам, которые направлены на подрыв стабильности белорусского общества и благосостояния людей.

В случае принятия этих мер, белорусская сторона будет вынуждена пойти на ответные шаги.

Вместе с тем, мы будем продолжать усилия направленные на возврат к конструктивному взаимодействию. Мы убеждены, что философия давления и конфронтации, которую демонстрирует европейский парламент, не имеет шансов на существование в долгосрочной перспективе.

В то же время эксперты неспроста особо отмечают «географию» участников голосования. Из 45 соавторов резолюции 11, к примеру, представляют Польшу. При этом один из пунктов документа обвиняет Беларусь цитата «в отсутствии независимого расследования по событиям в Минске 19 декабря».

Однако в документе почему-то умалчивается о том, что после этих событий официальный Минск обращался к Литве, Словакии, Германии и той же самой Польше с предложением поучаствовать в расследовании. Однако ответа от этих стран Беларусь в итоге так и не дождалась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Потапейко, политолог:

Кроме своего рода политической трескотни эта резолюция ничего не означает. Вообще она подозрительно напоминает колониальную практику, когда под предлогом защиты неких прав, зачастую совершенно мифических прав, принимали достаточно жесткие ходы теми или иными колониальными метрополиями в странах, которые рассматривались, как объект колониального вмешательства. Но эта практика не дает спать кому-то в Европе до сих пор. Но Беларусь не колония, мы можем за себя постоять.

Алексей Васильков, политолог:

Европарламент – структура, далекая от принятия политических решений в Евросоюзе. У европарламентариев есть избиратели, им нужно отчитываться. Это популистская позиция, которая на принятие решений Совета ЕС и еврокомиссии может и не влиять.