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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных показателей

07 июня 2019 15:14
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Новости Беларуси. Впервые за более чем 5 лет золотовалютные резервы страны выросли до рекордных значений – более 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюс полмиллиона долларов только за май. При этом в прошлом месяце правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 140 миллионов долларов. Последний раз более 8 миллиардов долларов в активах страны было в 2013-м. С начала 2019 года резервы выросли на 13 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика

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