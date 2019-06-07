Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных показателей

Новости Беларуси. Впервые за более чем 5 лет золотовалютные резервы страны выросли до рекордных значений – более 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюс полмиллиона долларов только за май. При этом в прошлом месяце правительство и Нацбанк исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 140 миллионов долларов. Последний раз более 8 миллиардов долларов в активах страны было в 2013-м. С начала 2019 года резервы выросли на 13 %.