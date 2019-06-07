Нацбанк подсчитает, сколько денег потратят иностранные туристы во время II Европейских игр

Новости Беларуси. Сколько денег туристы потратят в нашей стране во время проведения вторых Европейских игр, учитывая проживание, питание и стоимость билетов? Такой информацией будут владеть коммерческие банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По просьбе Национального банка они должны будут предоставить ее регулятору. Таким образом Нацбанк подсчитает расходы и сравнит данные с предыдущим годом. На соревнования в Минске ждут не менее 30 тысяч болельщиков. Стоимость билетов – от 2 до 20 евро.