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Чеканим миллионы: сколько монет и банкнот введут в обращение 1 июля?

06 мая 2016 15:06
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Новости Беларуси. 400 миллионов монет и 80 миллионов банкнот введут в обращение 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в ходе деноминации потребуется изъять 600 миллионов банкнот старого номинального ряда.

Кстати, до конца года даже за одну покупку можно будет рассчитаться одновременно двумя видами купюр. А сумма в чеке будет зависеть от того, успел ли обновить свою кассовую аппаратуру объект торговли.

А вот в справках, к примеру, о доходах, после 1 июля будет указываться сумма только с учетом деноминации.

# Экономика # Деньги

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