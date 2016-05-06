Чеканим миллионы: сколько монет и банкнот введут в обращение 1 июля?

Новости Беларуси. 400 миллионов монет и 80 миллионов банкнот введут в обращение 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в ходе деноминации потребуется изъять 600 миллионов банкнот старого номинального ряда.

Кстати, до конца года даже за одну покупку можно будет рассчитаться одновременно двумя видами купюр. А сумма в чеке будет зависеть от того, успел ли обновить свою кассовую аппаратуру объект торговли.

А вот в справках, к примеру, о доходах, после 1 июля будет указываться сумма только с учетом деноминации.