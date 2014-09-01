Зарплаты в Беларуси. Каким категориям учителей и врачей и насколько повысили зарплаты?

Новости Беларуси. Подарок к новому учебному году для педагогов. С 1 сентября увеличиваются их зарплаты. Однако на этот раз повышение больше всего затронет тех, кто из года в год повышал свою квалификацию. Это соответствует поручению Президента, в котором увеличение надбавок за категории предлагается вводить дифференцированно.

С сентября надбавки за вторую категорию увеличатся на 30% от оклада, за первую – на 55%, за высшую – на 90%, за категорию «учитель-методист» — на 120%.

Считается, что новые меры станут стимулом для педагогов, подтолкнут их к повышению своего мастерства, и, соответственно, к улучшению качества образования.

Вслед за повышением зарплаты учителям также с сентября увеличиваются оклады у отдельных категорий медиков. Изменения коснуться только бюджетных организаций.

Наибольший прирост в расчетных листках почувствуют участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, а также специалисты, оказывающие скорую медицинскую помощь. Их оклады увеличатся на 60%.

В целом по стране у разных категорий медработников прибавка к жалованию составит от полутора миллиона рублей и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.