На модернизацию Молодечненского молочного комбината за полугодие потрачено около 7 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Молодечненское молокоперерабатывающее предприятие увеличило поставки в крупные торговые сети Беларуси в несколько раз. Спрос на продукцию есть и со стороны зарубежных потребителей. Россия, Казахстан, Туркменистан, США, Германия, Бельгия, Сингапур, Франция – география экспорта обширная.

К тому же молодечненскую «молочку» высоко оценивают и международные эксперты в области вкуса и качества. Так, предприятие удостоено 30 золотых, 10 серебряных медалей, 70 дипломов в различных конкурсах.

Для того, чтобы и дальше быть на уровне, на комбинате большое внимание уделяют обновлению и ассортимента, и оборудования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Луцкий, заместитель директора предприятия:

Планируем модернизацию непосредственно на головном предприятии. Сейчас, буквально в первом полугодии, поставили дополнительное оборудование, что позволило увеличить производство сыров голландской группы практически в два раза. Так же на филиалах планируем расширение. За полугодие на модернизацию потрачено более 7 миллиардов рублей.