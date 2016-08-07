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Каждый 10 трактор в мире – белорусский: в Польше открылось представительство МТЗ

07 августа 2016 18:52
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Новости Беларуси. Белорусская техника, как и швейцарская, – это мировой бренд. Примерно каждый десятый трактор на планете – это трактор «Беларус». Недавно в Польше открылось представительство белорусской марки, так что четырехколесных зубров на полях там явно станет больше. Фермеров подкупает простота и надёжность машины.

Некоторые его сравнивают с автоматом Калашникова: «неубиваемый» и мощный в любых условиях.

Машиностроение и фермерство – важнейшие отрасли Беларуси. Об этом говорилось в ходе последних рабочих поездок Президента по регионам страны. А вот какие перспективы у тракторов «Беларус» за рубежом – сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Польша

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