Новости экономики за 05.08.2016

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы выросли на 315 миллионов долларов. За счет чего всего за один месяц госкопилка значительно прибавила в весе, узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка.

ЗОЛОТОЙ ТРАНШ

Если быть точным, теперь в фондах – 4 миллиарда 630 миллионов долларов. Резервы выросли благодаря новому траншу кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Также в копилке доходы от продажи облигаций и поступления от экспортных пошлин. К слову, и золото на международном рынке драгметаллов остается в цене. Килограмм сегодня стоит 43,5 тысячи долларов.

НАЧАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

888 безработных с первого января получили субсидию на организацию своего бизнеса. Причем больше половины из будущих коммерсантов решили пройти обучение основам предпринимательской деятельности. В основном начинающие бизнесмены прописаны в крупных городах. Но среди получивших финансовую поддержку есть и жители сельских населенных пунктов – 141 человек.

УЛЕТНАЯ ДОСТАВКА

Белорусский банк впервые доставил деньги с помощью дрона. Небольшая сумма наличных была инкассирована из головного офиса на улице Притыцкого. 100 белорусских рублей и 100 долларов по воздуху доставили до Тимирязева всего за 10 минут, после чего воздушный денежный перевод совершили в обратном направлении. Будет ли поставлена на поток такая передача финансов, но как-то не хочется, чтобы надежность денежных переводов зависела еще и от погоды.

ЧАСТНЫЙ ВКЛАД

ИПэшники за полгода заплатили в казну 100 миллионов долларов. Причем поступления в бюджет выросли почти на 4%. Сейчас в стране наблюдается сокращение числа индивидуальных предпринимателей, но вместе с тем идет укрупнение их бизнеса. Доля налогов мелких предпринимателей в бюджете страны чуть больше 2%. В среднем каждый ИПэшник заплатил в казну 900 рублей – это больше средней зарплаты по стране.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. По их итогам курс российского рубля вырос на 199 пунктов. А две другие валюты корзины наоборот подешевели. Доллар и евро второй день кряду сдают позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.