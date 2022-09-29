Беларусь планирует наращивать поставки мясной и молочной продукции в Китай

В Беларуси видят предпосылки для увеличения взаимного товарооборота с Китаем. В числе перспективных направлений – наращивание поставок на рынок Поднебесной нашей мясной и молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах двустороннего взаимодействия 29 сентября говорили во время онлайн-встречи белорусских парламентариев с партнерами из Китая.

Накануне 73-летия образования КНР депутаты поздравили коллег с предстоящим государственным праздником. Стороны в частности отметили, что существующее между странами сотрудничество может служить образцом новых международных взаимоотношений, а препятствия извне только укрепляют наши позиции на карте мира.

Китай – один из основных торговых партнеров Беларуси. Об этом красноречиво говорят цифры: по итогам 2021 года товарооборот между странами достиг рекордных без малого 6 миллиардов долларов. Развивать планируется не только торговое, но и финансовое, межбанковское сотрудничество, технологическую и инвестиционную кооперации.