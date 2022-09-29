Новости экономики на РТР-Беларусь за 29.09.2022
Новости Беларуси. Курс какой новой валюты теперь будет высчитывать Нацбанк? Что презентовала Беларусь на выставке в Дамаске и в какую страну могут начать экспортировать белорусское молоко?
Подробности в экономическом обзоре программы «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Нацбанк будет устанавливать курс риала – денежной единицы Катара
Курс еще одной валюты будет устанавливать Нацбанк. Речь о денежной единице государства Катар – риале. При расчете будут использовать кросс-курс доллара США. Это уже 79-я валюта, чей официальный курс будет публиковать государственный финансовый регулятор. Экономическому сотрудничеству Беларуси и Катара не один год. Цифры товарооборота сравнительно небольшие. В 2021-м наторговали на 2 миллиона долларов, за неполный этот – четверть от этой суммы.
Белорусские компании участвуют в выставке Rebuild Syria
Белорусские компании участвуют в выставке Rebuild Syria, которая проходит в Дамаске. Свою продукцию презентуют крупные отечественные предприятия. Представлен широкий ассортимент молочных товаров. В том числе глазированные сырки без добавления сахара. Также в отечественном павильоне – металлургическая и крепежная продукция, изделия из дерева. МАЗ представляет широкую линейку техники, адаптированной к сирийским условиям. Кроме выставки проходят деловые мероприятия: семинары-консультации, встречи белорусских поставщиков с торговыми и промышленными палатами Сирии. Форум завершится 2 октября.
Белорусская молочная продукция готова покорять Африку
Белорусская молочная продукция готова покорять Африку. Страна с западного побережья этого континента, Бенин, заинтересована в поставках нашей продукции. Об этом заявил посол африканского государства в России и по совместительству в нашей стране на встрече с главой Минсельхозпрода Беларуси. Кроме перспектив партнерства стороны обсудили возможность консультаций: навыки наших аграриев могут помочь сельскому хозяйству Бенина. Продвинуть сотрудничество поможет участие африканской делегации в спецвыставке «Продэкспо-2022», которая пройдет в Минске в середине ноября. Там у гостей будет возможность увидеть достижения белорусского АПК и провести предметные переговоры.