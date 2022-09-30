Новости экономики за 30.09.2022

Беларусь и Россия договорились об условиях транзита белорусских грузов. Какие новые маршруты и транспортные коридоры позволят Беларуси сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки? Почему на столичном рынке недвижимости рекордная активность покупателей и продавцов? И когда в стране появится отечественный аналог датской сети JYSK и шведской IKEA?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТА БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ

Беларусь и Россия договорились об условиях транзита белорусских грузов. Страны совместно создадут альтернативные маршруты поставки экспортной продукции. Перевозка грузов в третьи страны будет проходить как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.