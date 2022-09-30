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Новости экономики за 30.09.2022

30 сентября 2022 15:00
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Беларусь и Россия договорились об условиях транзита белорусских грузов. Какие новые маршруты и транспортные коридоры позволят Беларуси сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки? Почему на столичном рынке недвижимости рекордная активность покупателей и продавцов? И когда в стране появится отечественный аналог датской сети JYSK и шведской IKEA?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТА БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ

Беларусь и Россия договорились об условиях транзита белорусских грузов. Страны совместно создадут альтернативные маршруты поставки экспортной продукции. Перевозка грузов в третьи страны будет проходить как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру.

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Подписанное межправительственное соглашение регулирует доставку широкой номенклатуры грузов, которую запланировано и дальше развивать, выстраивая новые логистические цепочки. Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, обеспечит гарантированный доступ белорусских компаний к транспортным услугам российских поставщиков.

Кто заменит сети магазинов JYSK и IKEA в Беларуси, читайте здесь.

ПЕРЕВАЛКА БЕЛОРУССКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 3 МИЛЛИОНОВ ТОНН

Объем перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны в 2022 году прогнозируется на уровне 3 миллионов тонн, то есть на 25 % больше изначального прогноза.

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Россия в 2022 году открыла для перевалки белорусских нефтепродуктов не только северо-западные, но и южные порты. Подписанное в феврале 2021 года межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты предусматривает перевалку белорусскими предприятиями без малого 10 миллионов тонн грузов в период с 2021 до 2023 года.

На минском рынке недвижимости наблюдается рекордная активность. Что вызвало всплеск сделок, читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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