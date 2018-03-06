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На минском предприятии по переработке бытовых отходов начали выпускать ПЭТ-хлопья

06 марта 2018 19:28
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Новости Беларуси. Тестовый режим оправдал надежды отечественного производителя. ПЭТ-хлопья сегодня востребованы у наших и зарубежных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минском предприятии по переработке бытовых отходов начали выпускать ПЭТ-хлопья-1

Из этого материала изготавливают волокно и пленку. Новая линия по переработке ПЭТ-тары способна перерабатывать до 2500 тонн пластмассы в год. В час это примерно 600 килограммов.

На минском предприятии по переработке бытовых отходов начали выпускать ПЭТ-хлопья-4

Александр Лисовский, директор УП «Экорес»:
Основная задача – доведение основных показателей по заготовке вторичных материальных ресурсов. Это в основном макулатура, стеклообои, полимерные материалы.

# Экономика # Фотофакт # Экология # Александр Лисовский

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