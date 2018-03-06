На минском предприятии по переработке бытовых отходов начали выпускать ПЭТ-хлопья

Новости Беларуси. Тестовый режим оправдал надежды отечественного производителя. ПЭТ-хлопья сегодня востребованы у наших и зарубежных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из этого материала изготавливают волокно и пленку. Новая линия по переработке ПЭТ-тары способна перерабатывать до 2500 тонн пластмассы в год. В час это примерно 600 килограммов.