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«Чижовский рынок» продадут с аукциона, снизив начальную цену на 80%

06 марта 2018 19:21
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Новости Беларуси. Четырем бесхозным объектам, включая «Чижовский рынок», вскоре найдут хозяина. Для этого проведут аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начальная цена лотов будет снижена на 80 %. Правда, инвесторам поставят условие: не менять назначение объектов. Так, здание детского сада на улице Леси Украинки так и останется дошкольным учреждением.

«Чижовский рынок» продадут с аукциона, снизив начальную цену на 80%-1

Жанна Стельмашенко, заместитель начальника управления Минского городского территориального фонда государственного имущества:
Планируется продажа объекта республиканской собственности на 9 апреля Лынькова 81. Это здание бывшего магазина. Спрос уже сейчас есть. 30 марта – два объекта по Инженерной. Еще 2 апреля собираемся продавать лагерь «Свитанок», труда и отдыха бывший. Это будет спортивно-оздоровительного назначения.

«Чижовский рынок» продадут с аукциона, снизив начальную цену на 80%-4

Ценовая политика на аукционах гибкая. Если лот не продается, на следующих торгах его стоимость снизят. Уже сейчас есть несколько предложений всего за 24 рубля и 5 копеек.

# Экономика # Недвижимость в Минске # Фотофакт # Жанна Стельмашенко

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