«Чижовский рынок» продадут с аукциона, снизив начальную цену на 80%

Новости Беларуси. Четырем бесхозным объектам, включая «Чижовский рынок», вскоре найдут хозяина. Для этого проведут аукцион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Начальная цена лотов будет снижена на 80 %. Правда, инвесторам поставят условие: не менять назначение объектов. Так, здание детского сада на улице Леси Украинки так и останется дошкольным учреждением.

Жанна Стельмашенко, заместитель начальника управления Минского городского территориального фонда государственного имущества:

Планируется продажа объекта республиканской собственности на 9 апреля Лынькова 81. Это здание бывшего магазина. Спрос уже сейчас есть. 30 марта – два объекта по Инженерной. Еще 2 апреля собираемся продавать лагерь «Свитанок», труда и отдыха бывший. Это будет спортивно-оздоровительного назначения.