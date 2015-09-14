На II Форуме регионов в Сочи планируется подписать более 120 новых соглашений на сумму в $100 млн

Новости Беларуси. Вопросы единой промышленной политики станут одной из главных тем второго Форума регионов. Встреча пройдет в Сочи в ближайшие пятницу – субботу. Подготовка идет полным ходом не только в самом городе. Кто и что повезет на черноморское побережье, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящий форум регионов в Сочи станет вторым в истории России и Беларуси. На нем встретятся представители деловых кругов самого высокого уровня – обсудить единую промышленную политику и найти новые точки соприкосновения.

Более 80 головных предприятий нашей страны представят свою продукцию на масштабной ярмарке белорусских и российских производителей.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Помимо того, что будет подписано свыше, может быть, десятка новых соглашений и межрегиональных, и соглашений между Республикой Беларусь и регионами Российской Федерации. Там еще планируется подписать контракты. Называлась даже цифра – порядка 100 млн долларов. Будет эта цифра или какая-то иная, самое главное, что будет движение вперед.

Сейчас в Росси и более тысячи совместных предприятий, более полусотни сборочных производств, а взаимные поставки товаров осуществляют почти 10 тысяч предприятий.

За новыми соглашениями едут и промышленные гиганты. К тому же, им есть что предложить. На форуме МАЗ представит уникальную белорусскую разработку – аналогов нет ни в одной стране СНГ – шасси на автоматической коробке передач. Для общественного транспорта и специальной техники ЖКХ – это просто находка. Такая инновация облегчает движение в плотном городском трафике.

Дмитрий Короткевич, начальник управления продаж специальной техники и шасси ОАО «Минский автомобильный завод»:

Не секрет, что российский рынок для нас является ключевым. Основная доля продукции уходит именно на тот рынок. Очень много выигранных тендеров, очень много автобусной техники поставляется в и Сочи, и в Краснодарский регион, и в Петербург, и в Калининград.

Крупнейший партнер нашей страны. Именно на Россию приходится 40 процентов всего экспорта Беларуси. В прошлом году взаимная торговля между нашими странами приблизилась к 40 миллиардам долларов. И с каждым годом взаимная торговля растет.

Николай Сергеев, политолог:

Взаимодействие – естественно. Более того, оно лежит в рамках подписанных и утвержденных документов. Но сотрудничество происходит не только на самом высоком уровне, а очень важно, что оно и межрегиональное. То есть происходит установление и развитие этих горизонтальных связей между регионами, что способствует укреплению и Союзного государства, и Евразийского экономического союза.

За 15 лет в рамках Союзного государства Беларусь и Россия осуществили свыше полусотни совместных программ. Амплитуда интересов союзной пары – от технологий с приставкой «нано» до программ с масштабом «макро». Главная задача таких программ – не просто соответствовать мировому темпу, но опережать его. С акцентом на инновации разрабатываются программы в сфере IT-индустрии, медицины, фармакологии, энергетики, сельского хозяйства. Также уделяется внимание совместной безопасности и борьбе с терроризмом. Так, уже не в первый раз наша страна участвует в совместных учениях «Щит союза».

Павел Муравейко, заместитель Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления:

Для отработки и апробации новых и перспективных приемов и способов ведения военных действий штабом руководства разработаны достаточно интересные оперативные тактические эпизоды. Не останавливаясь на их содержании, хочу отметить, что данные эпизоды заставят командующих, командиров принимать решения оперативно, действовать быстро.

С каждым годом экономический и политический союз Беларуси и России становится все крепче и обрастает новыми договоренностями о сотрудничестве. И как ожидают эксперты, форум регионов в Сочи принесет в копилку договоренностей более 120 новых соглашений.