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На гречневую крупу в Беларуси введено временное ценовое регулирование

30 октября 2019 15:44
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Новости Беларуси. Правительство приняло постановление, которое должно исключить возможный быстрый и необоснованный рост стоимости гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вводит временное ценовое регулирование путем предельной торговой надбавки, размер которой не должен превышать 25 %. И это с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя или импортера, которая, в свою очередь, не должна превышать 10 %. Ограничение по цене будет действовать с 1 ноября 2019-го до конца января 2020 года.

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# Еда # Экономика # Сергей Савицкий

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