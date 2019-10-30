На гречневую крупу в Беларуси введено временное ценовое регулирование

Новости Беларуси. Правительство приняло постановление, которое должно исключить возможный быстрый и необоснованный рост стоимости гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вводит временное ценовое регулирование путем предельной торговой надбавки, размер которой не должен превышать 25 %. И это с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя или импортера, которая, в свою очередь, не должна превышать 10 %. Ограничение по цене будет действовать с 1 ноября 2019-го до конца января 2020 года.