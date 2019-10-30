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Новости экономики за 30.10.2019

30 октября 2019 15:46
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Новости Беларуси. Как правительство предупредило возможный взлет цен на гречку, сколько банков теперь могут выплачивать пенсию и почему некоторые билеты на поезд и автобус стали дешевле? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАЗАХСТАН ГОТОВИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ ТОРГОВУЮ МИССИЮ В МИНСК

Казахстан намерен значительно увеличить экспорт на белорусский рынок. С этой целью в январе 2020 года будет организована представительная торговая миссия в Минск.

Для поставок в нашу страну на основе анализа взаимной торговли определен перечень из 44 товарных позиций на сумму порядка 300 миллионов долларов. Специалисты считают, что наибольшим потенциалом здесь обладает металлопрокат. Также возможно увеличение поставок сельхозпродукции, изделий из меди и стройматериалов.

Новости экономики за 30.10.2019-1

На гречневую крупу в Беларуси введено временное ценовое регулирование

Белорусские банки получили равный доступ к выплате пенсий

Общая сумма страховых взносов в 2019 году уже превысила миллиард рублей

За покупку билетов на поезд через интернет в Беларуси больше не будут брать доплату

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Общая сумма страховых взносов в Беларуси в 2019-м уже превысила 1 млрд рублей