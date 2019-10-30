Новости экономики за 30.10.2019

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КАЗАХСТАН ГОТОВИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ ТОРГОВУЮ МИССИЮ В МИНСК

Казахстан намерен значительно увеличить экспорт на белорусский рынок. С этой целью в январе 2020 года будет организована представительная торговая миссия в Минск.

Для поставок в нашу страну на основе анализа взаимной торговли определен перечень из 44 товарных позиций на сумму порядка 300 миллионов долларов. Специалисты считают, что наибольшим потенциалом здесь обладает металлопрокат. Также возможно увеличение поставок сельхозпродукции, изделий из меди и стройматериалов.