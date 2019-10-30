За покупку билетов на поезд через интернет в Беларуси больше не будут брать доплату

Новости Беларуси. Железнодорожные билеты, купленные через интернет, станут дешевле. Больше не нужно дополнительно оплачивать их заказ и оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее тариф на поезда региональных и межрегиональных линий составлял 24 копейки, на международные отправления – 78 копеек. Также отменен и дополнительный сбор при предварительной покупке билета на пригородные и междугородние автобусы. Соответственно, платеж в таком случае уменьшается на 11 копеек.