Прямой эфир

За покупку билетов на поезд через интернет в Беларуси больше не будут брать доплату

30 октября 2019 15:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Железнодорожные билеты, купленные через интернет, станут дешевле. Больше не нужно дополнительно оплачивать их заказ и оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее тариф на поезда региональных и межрегиональных линий составлял 24 копейки, на международные отправления – 78 копеек. Также отменен и дополнительный сбор при предварительной покупке билета на пригородные и междугородние автобусы. Соответственно, платеж в таком случае уменьшается на 11 копеек.

Больше новостей экономики за 30 октября здесь.

# Белорусская железная дорога # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
О союзном бюджете говорили в Минске на заседании коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России
30 октября 2019 12:31

О союзном бюджете говорили в Минске на заседании коллегий КГК Беларуси и Счётной палаты России

Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»
30 октября 2019 11:37

Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд онлайн и за предварительную продажу на автобус
30 октября 2019 08:05

В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд онлайн и за предварительную продажу на автобус