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Белорусские банки получили равный доступ к выплате пенсий

30 октября 2019 15:43
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Новости Беларуси. Минтруда выполнило соответствующее предупреждение антимонопольного ведомства, выданное в сентябре, и разрешило еще семи банкам выдавать пенсию и делать другие выплаты по соцстрахованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше таким правом были наделены только пять финансовых учреждений – получается, теперь их 12. В МАРТ отмечают, что устранение барьеров на пути обеспечения равного доступа к обслуживанию социальных выплат будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, повышению удобства и доступности банковских услуг.

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# Пенсии # Экономика # Сергей Савицкий

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