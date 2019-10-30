Белорусские банки получили равный доступ к выплате пенсий

Новости Беларуси. Минтруда выполнило соответствующее предупреждение антимонопольного ведомства, выданное в сентябре, и разрешило еще семи банкам выдавать пенсию и делать другие выплаты по соцстрахованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше таким правом были наделены только пять финансовых учреждений – получается, теперь их 12. В МАРТ отмечают, что устранение барьеров на пути обеспечения равного доступа к обслуживанию социальных выплат будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, повышению удобства и доступности банковских услуг.