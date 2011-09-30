На Дожинках-2011 наградили лучших аграриев Беларуси

Своя культурная программа на театральных площадках, в музеях, библиотеках и, разумеется, на открытом воздухе. Молодечно на три дня закружило в фестивальной пляске, где главные герои — труженики села.

Эти Дожинки — юбилейные. Фестивалю исполнилось 15 лет. Возраст вроде бы юный, но за это время агропромышленный комплекс страны не просто окреп, но и уверенно стал на ноги. В зоне рискованного земледелия, какой исторически считают Беларусь, независимое государство уже собирает рекордные урожаи и кормит не только себя — с каждым годом растёт экспорт.

Александр Лукашенко из года в год вместе со всеми на главном празднике тружеников села. Сегодня в честь 15-летия Дожинок, тоже символично, в парке Победы появилась целая аллея молоденьких деревьев — одно из них посажено президентом.

В амфитеатре собрались лучшие аграрии — от простых механизаторов до руководителей крупнейших предприятий. Сегодня их день, ведь каждый собранный килограмм хлеба — это часть продовольственной безопасности всего государства. Во вступительной речи президент подчёркивает значимость сельского хозяйства для всей экономики государства. За последние 5-6 лет ВВП на селе вырос в три раза.

Александр Лукашенко:

Продовольственная безопасность государства – это краеугольный камень независимости. И события последнего времени подтверждают эту истину. Продовольствие приобретает важнейший стратегический статус. От обеспеченности им и доступности для людей в первую очередь зависит стабильность государства и благополучие народа. Скажу прямо: достоинство нации, самоуважение народа, реальный суверенитет страны немыслимы без самообеспечения продовольствием.

Мировой опыт показывает, что высокоразвитое и эффективное сельское хозяйство – непременная характеристика передовых экономик. Ни одна страна не может считаться успешной при отсталой аграрной сфере. Поэтому мы такое огромное внимание уделяем подъему и динамичному развитию агропромышленного комплекса. Важнейшим государственным приоритетом у нас определено продовольствие.

Белорусская деревня преобразилась: создано почти 1,5 тысячи агрогородков, социальный пакет в которых мало чем отличается от городского. За пятилетие более 8 тысяч сельских семей справили новоселье. Политика развития села даёт эффект, и к нам уже едут перенимать опыт.

Валовых сбор зерновых и зернобобовых составил 8 миллионов 100 тысяч тонн. Будет собрано ещё около 1,5 тонн зерна кукурузы. Пять областей превысили миллионный рубеж намолота. Собственным сырьём в этом году будут обеспечены все мукомольные предприятия. Но есть и проблемные места в АПК, которые президент сегодня обозначил и чётко сформулировал задачи на предстоящие годы.

Александр Лукашенко:

Важны не только объёмные показатели, но и в первую очередь то, какой ценой добывается урожай, какова рентабельность производства продукции. Показателю эффективности придается особая значимость. Ведь эффективное производство — это основа конкурентоспособности, самофинансирования и стабильности развития сельскохозяйственной отрасли. А у нас здесь проблем много.

Во-первых, не изжиты разгильдяйство, нарушения трудовой дисциплины. Не всегда соблюдаются технологии возделывания культур. Это не только недостаточное количество внесенных удобрений, но и такие элементарные нарушения, как несоблюдение сроков проведения полевых работ, сев на малопригодных почвах и другие огрехи в работе. Нам нужна железная дисциплина. Если хотите — диктатура технологий.

Во-вторых, нет оптимальной структуры посевов. Такой, которая бы обеспечивала животноводство дешевыми кормами и гарантировала наибольшую прибыль от выращивания сельхозкультур.

В-третьих, переоснащение машинно-тракторного парка идет не всегда системно, пока недостаточна и техническая надежность агрегатов. Хозяйствам поставляются отдельные машины, а не их технологические комплексы. При этом загрузка дорогостоящих машин низка. Они работают чаще в одну, а не в две-три смены, и здесь следует наводить должный порядок. Не хотелось бы жёстко с вас за это спрашивать — вы ведь хозяева. И техника, которую вы получаете, приходит к вам в основном за счёт помощи государства.

Научиться зарабатывать — важнейшая задача, считает президент. За пять лет рентабельность продаж должна выйти на уровень 5-10%, а производительность труда — на 167%. Для этого будет укрепляться материальная база, будут строиться фермы, животноводческие комплексы. И темпа государство не снижает.

Александр Лукашенко:

Эту базу необходимо создать даже в условиях ограниченных финансовых средств. Следует найти разумные решения удешевления объектов, но не в ущерб их технологичности. Скажу больше, уважаемые друзья: всё, что я назвал, мы должны построить, даже если у нас вообще не будет никаких денег. Это залог нашего спасения, это залог нашей независимости.

И кульминация — на сцене лидеры гонки. Самый большой урожай собрали хлеборобы Минской области, хозяйки праздника. Немногим отстала от них Гродненщина. Но победила в этих Дожинках Могилёвская область.

Личная благодарность президента, премии и ценные подарки всем победителям. Лучших комбайнеров в этом году 11 человек, и 9 из них уже имеют среди подарков за прошлый год автомобили. С Дожинок-2011 они вернутся домой и с компьютерами и с денежной премией 9 миллионов рублей.

Подарком гостям и участникам фестиваля стал концерт звёзд белорусской эстрады. Молодечно будет гулять до утра, но и завтра не менее интересная фестивальная программа главного праздника всех тружеников села продолжится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Без подарков не останется ни один победитель.