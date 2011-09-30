Лукашенко: Те почти 40 миллиардов долларов, которые мы вложили в сельское хозяйство, должны начинать давать отдачу

По традиции Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Первый касался АПК Беларуси и сокращения объёмов государственной поддержки. Насколько реально выполнить задачу по росту объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции до семи миллиардов рублей к концу пятилетки?

Александр Лукашенко:

Если сравнивать нас сегодня с соседями и другими государствами, а это вполне возможно — даже с половиной стран Евросоюза, которые граничат с нами, которые некогда были нашими большими друзьями — конечно, с точки зрения агрокомплекса, и не только производственную сферу я беру, но и жизнь людей на селе, Беларусь выглядит предпочтительнее. Но мы не почиваем на лаврах. Мы ещё половины не сделали того, что нам надо сделать. Мы чётко это представляем.

Для того, чтобы достичь уровня жизни людей на селе, мы потратили примерно десять последних лет. Не думаю, что это будет быстрее, чем у россиян или украинцев. Но, тем не менее, мы за них буем рады: на международных рынках место найдётся всем. Сегодня уже называют цифру на 1,5 миллиарда, а 2 миллиарда из почти 7-ми миллиардов людей в мире голодают.

Что касается нашей конкурентоспособности, давайте будем откровенны: достичь такого уровня в России и в Украине будет непросто. Во-первых, опоздали, во-вторых, мы компактная страна. В-третьих, мы как-то объединились от президента до крестьянина и навалились, как раньше говорили, на эту проблему и эту проблему решили. Мы можем с уверенностью смотреть вперёд и не бояться, что завтра нам кто-то на пятки начнёт наступать. С учётом того, что впереди четыре года — а в этом году мы уже реально больше 4 миллиардов получим, потому что 3 миллиарда уже есть, а основной урожай мы только собираем — если 7 миллиардов возьмём рубеж, то будем жить богато, благополучно и забудем, что такое нехватка валюты.

Что касается господдержки: мы крестьян господдержки не лишаем. Но ведь те почти 40 миллиардов долларов, которые мы за последнее десятилетие вложили в сельское хозяйство, должны уже начинать давать отдачу. У нас уже сегодня хоть небольшая рентабельность, но в целом по агрокомплексу существует — порядка 6-7%, без дотаций. С дотациями уже больше той планки, о которой я говорил. Поэтому вложенные средства должны давать сегодня отдачу. Уже сегодня надо меньше финансирования со стороны банков, бюджета, других источников селу. Нашим жить по средствам самим. Хотя бы на текущие цены чтобы были деньги. А уж на перспективу мы поможем — мы будем целенаправленно вкладывать денежные средства. Мы поддержим тех, кого надо сегодня поддержать. Но всех, в кого мы вложили достаточно средств, мы сегодня вправе спросить.