Лукашенко: В 2012 году Беларусь получит российский газ по более низким ценам

По традиции Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Вопрос по итогам встречи Лукашенко и руководителя «Газпрома» Миллера: ряд СМИ муссирует тему продажи активов белорусских предприятий российскому монополисту. Президент пояснил, что переговоры с главой «Газпрома» касались сугубо белорусской части газотранспортной системы.

Александр Лукашенко:

«Газпром» интересуют прежде всего 50% «Белтрансгаза», которые сегодня в собственности Республики Беларусь. Они готовы купить их по тем же ценам — за $2,5 млрд. Мы абсолютно не против. Эта труба существует для прокачки российского газа. Но мы выставляем свои требования. Первое: чтобы по этой трубе всегда в полном объеме прокачивался газ на Запад. Для того, чтобы мы имели определенную плату за транзит, чтобы «Белтрансгаз», если он будет российским, платил здесь налоги. Второе: мы связываем это с едиными равнодоходными ценами в России и Беларуси. К этому еще подталкивает и Единое экономическое пространство. В ходе переговоров не только с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, но и во время встречи с Президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи один из блоков на переговорах — вопрос о равных условиях хозяйствования субъектов в наших странах. В противном случае, какой был нам смысл вступать в ЕЭП, если мы не имеем равных возможностей. Должны быть равные условия. Ответ был простой: «Я тебя абсолютно понимаю, абсолютно правильные требования». И россияне сегодня над этим думают.

В этом же ключе шел разговор и с Алексеем Миллером. Он мне прямо заявил, что это согласовано с руководством России, что в будущем году Беларусь имеет право и получит цены значительно ниже, чем сегодня мы покупаем российский газ. Потому что с 1 января будущего года мы уже функционируем в едином таможенном пространстве. А как вы знаете ЕЭП нам досталось недёшево. И потрясения на валютных рынках Беларуси также было отчасти связано с тем, что на всякий хлам и ломьё — я автомобили имею в виду — мы до 1 июля за границу вывезли аж 3 миллиарда долларов. Это тоже в России понимают.

Ну и другие вопросы мы ставим перед «Газпромом», если вдруг состоится сделка по продаже им 50%. О других предприятиях вообще и речи не было.