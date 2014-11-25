Николай Снопков: Беларусь должна стать безопасной гаванью для инвесторов

Новости Беларуси. Беларусь должна стать безопасной гаванью для инвесторов. Об этом 25 ноября заявил министр экономики Беларуси Николай Снопков. В Овальном зале Палаты представителей обсуждали перспективы государственно-частного партнерства в нашей стране. По мнению экспертов, сегодня это один из самых оптимальных способов взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства.

Частные компании должны вкладывать инвестиции в первую очередь в социально-значимые проекты. Например, в строительство дорог, детских садов или больниц. Задача государства – привлечь инвестора и предложить ему максимально выгодные условия, в том числе и долгосрочные выплаты.

Пока в Беларуси по такой схеме реализуется только один проект. Это национальная система оплаты за проезд. Инвестиции разработчика – австрийской компании – составили около 267 миллионов евро. Однако в Беларуси созданы все условия для успешной реализации подобных проектов.

Примерно по такой схеме уже действуют технопарки, Парк высоких технологий, зоны свободной экономической торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о государственно-частном партнерстве поступит на рассмотрение в парламент уже в начале 2015 года.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Государственно-частное партнерство – это форма ведения бизнеса, где должно быть объединение финансовых средств и государства, и бизнеса с целью реализации каких-то социальных проектов, с целью реализации инновационных инфраструктурных проектов. А закон уже определяет правила игры: какие риски на себя берет государство, какие риски на себя берет частный бизнес.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Беларусь может привлечь серьезные инвестиции и поднять национального инвестора для целого ряда проектов. Все наше законодательство придется очень серьезно пересмотреть, адаптировать к нуждам нашей экономики и к гарантиям нашему активному предпринимателю, конечно же, инвестору.

На слушания в Овальном зале собрались не только депутаты, но и белорусские и зарубежные эксперты.

Члены Европейской экономической комиссии ООН положительно оценивают инвестиционный климат нашей страны. Специалисты этой организации составили список из 17 рекомендаций. Некоторые из них уже выполнены.

Кстати, государственно-частное партнерство – это общемировая практика. Например, в Великобритании только в 2014 году было реализовано 717 совместных проектов. Такая форма взаимодействия широко применяется и в России.

Виталий Максимов, председатель совета директоров «Транспроект» (Россия):

Трудно ожидать, что детские сады, допустим, частный инвестор придет и будет получать всю сумму осуществленных инвестиций просто в виде родительской платы. Это означает мгновенный рост этой самой родительской платы, к чему население в большинстве своем не готово. Поэтому недополученный доход – это обязанность возместить частному инвестору государству.