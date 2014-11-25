Инвесторы из Германии, Эстонии и Польши провели деловые переговоры c Минском 25 ноября

Новости Беларуси. Эстония планирует перерабатывать рыбную продукцию в Беларуси для последующего экспорта в Россию. После модернизации отечественного пищепрома для этого есть масса возможностей. Взаимный интерес сегодня искали специалисты двух стран в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем не только Таллин привлекает белорусская площадка. Бизнесмены из Польши и Германии тоже 25 ноября в Минске искали возможности для реализации взаимовыгодных проектов.

Вице-канцлер по международному сотрудничеству Министерства сельского хозяйства Эстонии сегодня в Минске, чтобы, в каком-то смысле, поймать золотую рыбку. На рынке Беларуси иностранные инвесторы ищут возможности для сотрудничества.

Олави Петрон, вице-канцлер по политике рыбного хозяйства и международному сотрудничеству Министерства сельского хозяйства Республики Эстония:

Вот мы видим здесь сотрудничество, потому что это компания белорусская, а килька из Прибалтики.

Но главный интерес эстонских деловых кругов — молочная продукция и племенное дело.

У Беларуси и Эстонии здесь можно найти области для обоюдовыгодного сотрудничества. Именно их и прощупывают деловые круги двух стран.

А вот представитель немецкого бизнеса Аллан, чья рубашка и галстук в тон белорусскому флагу, свою нишу на здешнем рынке нашел 8 лет назад. Поставляет оборудование для дробления древесных отходов на щепу. Она нужна для котельных, мини-ТЭЦ. Зеленая экономика и зеленая энергетика в Европе уже даже не мода, а норма жизни. Так, на древесных отходах отапливаются и снабжаются электричеством даже города с населением в 100 тысяч.

Аллан Лауримяэ, начальник отдела сбыта компании производству оборудования (Германия):

Беларусь мне кажется уже довольно зеленомыслящей страной, поскольку мы поставляем сюда машины уже 8 лет. И это намного больше, например, чем в Россию поставляется дробительных машин. Так что в том плане я горжусь Беларусью и я очень рад, что Беларусь думает с перспективой. Потому что все понимают, что газ и нефть исчерпаемые источники, а древесная энергия восстанавливается.

Судя по прибывшему деловому десанту,

немецких бизнесменов в Беларуси интересует 4 направления: логистика, автотехника, приборостроение и энергетические технологии.

Уже только по этому списку видно, что есть прицел на определенные ниши и плюсы Беларуси — транзитные возможности, например.

Вольфганг Герстманн, заместитель начальника отдела по внешнеэкономической деятельности со странами СНГ министерства экономики и энергетики Германии:

С немецкой стороны есть большая заинтересованность в интенсификации и углублении двусторонних отношений между нашими странами. Для нас важно как посещать сам город Минск, так и ехать в регионы.

Александр Федорчук, генеральный директор УП «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»:

Позитивом можно отметить тот факт, что 350 миллионов долларов инвестиций пришло в Беларусь немецких. При чем они практически все прямые. и важно, что порядка 360 предприятий с немецким капиталом работают у нас в Беларуси.

Кстати, в прошлом году товарооборот Беларуси с Германий достиг рекордных 3 млрд 800 миллионов долларов.

Сегодня польские деловые круги налаживали новые контакты с белорусскими бизнесменами.

Казимир уже 15 лет регулярно командируется в Беларусь. Рынок растет и расширяется, а в новой реальности Евразийского экономического союза появятся очередные возможности.

Казимирш Лешевич, менеджер по продажам парфюмерной фирмы (Польша):

Этот рынок достаточно перспективен. Почему? Потому что есть стабильный закон, есть неплохая перспектива продажи в Беларусь, и для наших белорусских партнеров - в другие страны СНГ. Особенно теперь, когда Беларусь - член Таможенного союза с Россией и Казахстаном.

В перерыве между переговорами эстонского вице-канцлера больше всего поразила белорусская колбаса с названием «Эстонская лакомая».

Олави Петрон, вице-канцлер по политике рыбного хозяйства и международному сотрудничеству Министерства сельского хозяйства Республики Эстония:

Это, конечно, удивительно, что все белорусское здесь. Я не вижу никаких препятствий, почему не покупали бы такое. Но конкуренция, конечно, очень большая.