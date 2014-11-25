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В Правительстве обсудили принятие мер, необходимых для восстановление объемов производства свинины в Беларуси

25 ноября 2014 17:35
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Новости Беларуси. Не все регионы страны справляются с восстановлением объемов поголовья свиней. Ход выполнения этого поручения Президента 25 ноября обсуждали в Правительстве.

Объем производства свинины в 2015 году должны  выйти на уровень 2012 года. Для этого сооружают быстровозводимые помещения и перепрофилируют под откорм свиней другие объекты.

Уже к январю по стране запустят восемь новых комплексов.  

Пока не справляются с заданием в Витебской и Могилевской областях. Отстают также Гомельщина и Гродненщина. И лишь центральный регион и Брестская область демонстрируют рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Есть вопросы в обеспечение кормами, есть вопросы в волоките с прохождением экспертиз в организации строительства, есть неряшливость в решении многих вопросов. Это все подчищается. И оценки мы даем доли серьезные. Я полагают, что если не будет в ближайшие месяц-два принято положительное решение по целому ряду районов, то данные руководители райисполкомов, я полагаю, не имеют права работать на данных должностях.

 

# Экономика # Свинина в Беларуси # Михаил Русый

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