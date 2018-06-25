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На БелАЭС завершён очередной этап монтажа второго энергоблока

25 июня 2018 17:08
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Новости Беларуси. На сварку главного циркуляционного трубопровода ушло 70 дней, что является рекордом для проведения подобного рода работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На БелАЭС завершён очередной этап монтажа второго энергоблока-1

Тем временем, белорусские студенты в июне прошли практику на Калининской АЭС в России. Помимо различных теоретических курсов по технике безопасности, эксплуатации энергоблоков и обслуживанию систем электростанции, будущие сотрудники смогли попрактиковаться на полномасштабных тренажерах, полностью воспроизводящих реальные пункты управления энергоблоками.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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