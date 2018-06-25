На БелАЭС завершён очередной этап монтажа второго энергоблока

Новости Беларуси. На сварку главного циркуляционного трубопровода ушло 70 дней, что является рекордом для проведения подобного рода работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, белорусские студенты в июне прошли практику на Калининской АЭС в России. Помимо различных теоретических курсов по технике безопасности, эксплуатации энергоблоков и обслуживанию систем электростанции, будущие сотрудники смогли попрактиковаться на полномасштабных тренажерах, полностью воспроизводящих реальные пункты управления энергоблоками.