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В Беларуси увеличены объёмы кредитования жилищного строительства

25 июня 2018 17:06
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Новости Беларуси. Объемы кредитования жилищного строительства в Беларуси увеличены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря дополнительно изысканным 66 миллионам рублей.

Их предусмотрено направить на возведение жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Таким образом, общий объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа Президента, увеличился до 722 миллионов рублей, из них почти 97 миллионов будут выданы на льготных условиях.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Фотофакт

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