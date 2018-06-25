В Беларуси увеличены объёмы кредитования жилищного строительства

Новости Беларуси. Объемы кредитования жилищного строительства в Беларуси увеличены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря дополнительно изысканным 66 миллионам рублей.

Их предусмотрено направить на возведение жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Таким образом, общий объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа Президента, увеличился до 722 миллионов рублей, из них почти 97 миллионов будут выданы на льготных условиях.