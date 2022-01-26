Минск и Баку за год увеличили товарооборот в два раза

Новости Беларуси. В период пандемийных и кризисных ограничений товарооборот между Беларусью и Азербайджаном растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за 2021 год он удвоился. Объем взаимной торговли составил 800 миллионов долларов. При этом белорусский экспорт вырос в 2,5 раза и составил почти 450 миллионов долларов. Поставляется широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий. Азербайджан входит в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.