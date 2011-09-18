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Мясникович: В Беларуси реализуются совместные проекты при кредитной поддержке Китая на сумму более 4 млрд. долларов

18 сентября 2011 13:57
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Официальный визит парламентской делегации КНР в Беларусь продолжается. Возглавляет ее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

Сегодня проходят переговоры в правительстве Беларуси. Основной документ, под которым стороны поставят подписи по итогам встречи — соглашение о совместном создании китайско-белорусского индустриального парка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поднебесная для нашей республики — один из важнейших торговых партнеров. За последние пять лет странам удалось увеличить взаимный товарооборот почти в три раза. И по итогам этого года он может достичь 3 млрд. долларов. В результате договоренностей развиваются десятки совместных проектов. Китай заинтересован в расширении бизнеса в нашей стране и готов финансировать новые проекты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
В настоящее время в Беларуси реализуются совместные проекты при кредитной поддержке правительства и банков Китая на сумму более 4 миллиардов долларов США. Мы подпишем целый ряд новых соглашений. Белорусская сторона для этого выполнила все необходимые внутригосударственные процедуры.

# Экономика # Беларусь-Китай

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