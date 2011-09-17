Для реализации совместных согласованных проектов Китай выделит Беларуси льготный кредит в $1 млрд

Парламентская делегация КНР прибыла в Минск с четырехдневным официальным визитом. Возглавляет ее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

Высокий гость прилетел в сопровождении представителей органов госуправления КНР, банков и деловых кругов, которые активно сотрудничают с Беларусью. Зарубежных гостей в Национальном аэропорту встречала представительная делегация.

Программа визита китайской делегации довольно насыщенная. На встрече, которая прошла 17 сентября в Министерстве образования, обсуждались новые проекты китайских и белорусских педагогов.

Проходит встреча с парламентариями КНР в Национальном Собрании Республики Беларусь. Стороны поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве. Китайское правительство также приняло решение выделить Беларуси льготный кредит в 1 млрд долларов для реализации совместных согласованных проектов и 70 млн китайских юаней в качестве безвозмездного гранта.

Двусторонние отношения динамично развиваются вот уже почти два десятка лет. Об этом не раз отмечали во время визитов на высшем уровне. В 2005 году президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Ху Цзиньтао совместно заявили о вступлении китайско-белорусских отношений в новую стадию развития. В результате договоренностей развиваются десятки совместных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поднебесная для Беларуси – один из важнейших торговых партнеров. Взаимный товарооборот Беларуси по итогам этого года может достичь трех млрд долларов.

Нынешний визит китайской делегации, по мнению сторон, станет очередной ступенью в развитии двусторонних отношений.