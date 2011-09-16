16 сентября Беларусь и Китай дали старт сразу двум новым инвестпропроектам

На базе Высшего государственного колледжа открыт современный учебный центр. Оснащен он по последнему слову техники. По новым технологиям теперь будут производить и продукцию на Белорусском цементном заводе. Состоялся запуск углеподготовительной линии. В будущем проект позволит предприятию значительно экономить энергоресурсы.

Всего один день и сразу два значимых события в истории белорусско-китайских отношений. С одной стороны – высокие технологии, с другой – строительная отрасль. А значит двусторонние отношения развиваются, причем в развитии интенсивности этих отношений заинтересованы обе стороны.

Высокоскоростной Интернет, онлайн-конференции. Каждый студент теперь на практике может изучить как все это работает.

Евгений Яхимович, учащийся Высшего государственного колледжа связи:

Это очень хорошо – иметь теоретическую базу, но еще лучше уметь работать на этом оборудовании и знать все нюансы, которые необходимы грамотному специалисту.

Современный учебный центр – результат совместной работы колледжа и крупной китайской телекоммуникационной компании. Несколько лет назад она пришла на рынок Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Подготовка высококвалифицированных специалистов – дело общее. По крайней мере, так считает генеральный директор.

Сюй Чжидун уже четыре года живет и работает в Беларуси. Не скрывает: Край озер теперь для него родной дом. И он, как житель этой страны, намерен внести свой вклад.

Сюй Чжидун, генеральный директор китайской телекоммуникационной компании в Беларуси:

Китай всегда к Беларуси испытывает теплые отношения. И в этой связи мы можем здесь благополучно развивать наш бизнес. Мы уверены, что отношения будут укрепляться.



И укрепляются, скажем, в области связи и коммуникаций.

Сергей Нестерович, заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Реализуется ряд проектов, особенно по поводу импортозамещения.

А это уже строительная отрасль. Две стороны подписали документ о вводе в строй углеподготовительного отделения на Белорусском цементном заводе. Переход от газа к альтернативному топливу. В этом направлении в 2008 году началась реализация сразу трех инвестиционных проектов. Это первая ласточка, но выгода уже ощутима.

Владимир Киселев, директор производственного РУП «Белорусский цементный завод»:

Сжигание угля сегодня на 30% дешевле. Если учитывать, что мы порядка 30 млрд за месяц платим за газ, то будем платить около 20-22 млрд. Это ощутимо для коллектива.

Ян Цзяньцян, менеджер китайской компании:

Нам очень нравится сотрудничать с белорусской стороной. Мы передаем свой опыт. К тому же у вас в Беларуси очень хороший бизнес климат. И в этом направлении вы сделали очень большой шаг вперед.

Потенциал двусторонних отношений еще масштабнее. Об этом не раз отмечали во время визитов на высшем уровне. В результате двусторонних договоренностей развиваются десятки совместных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Недалеко от Пекина собирают белорусские БелАЗы. С конвейера белорусско-китайского СП недавно сошли первые комбайны для уборки кукурузы в початках. Стороны подписали инвестдоговор о строительстве жилого комплекса «Лебяжий» в Минске. В столице идет модернизация ТЭЦ-2 .

Поднебесная для Беларуси – один из важнейших партнеров в торговле.

Перспективы сотрудничества стороны обсудят 17 сентября. В субботу начнется официальный визит парламентской делегации Китая.