Беларусь-Китай. «Общипать пекинскую утку» не просто, но «экономический жирок» у Китая солидный – нам бы и свой с ним «нагулять» не мешало

Новости Китая. Премьер-министра крошечной по сравнению с Китаем Беларуси принял за столом переговоров большой человек – Председатель КНР Си Цзиньпин. Во-первых, потому что визит правительственной делегации проходил, образно говоря, «по следам» поездки в Поднебесную президента Лукашенко. А, во вторых, стоит задуматься, почему для Китая так важна Беларусь. Думается, что в больших имперских планах Беларусь – как кочка на болоте, на которую можно опереться, как на твердый островок, чтобы осмотреться и успешно войти в Западную Европу. У Беларуси в связи с этим свои интересы. "Общипать пекинскую утку" не так-то просто, но "экономический жирок" у Китая солидный – нам бы и свой «нагулять» не мешало.

Чжан Гуйлянь – руководитель китайского строительного гиганта – показывает вид из окна своего офиса: знаменитый на весь мир Олимпийский стадион «Птичье гнездо» (компания «ВUCC» принимала участие в его возведении). Пекинская корпорация входит в топ крупнейших подрядчиков мира. На этом глобусе больше трех десятков стран – такова строительная география. Беларусь, в отличие от других государств, отмечена звездой – важный регион.

В белорусской копилке китайских объектов – гостиница «Пекин». Сейчас там ведут отделочные работы, а 1 мая примут посетителей. Жилой микрорайон Лебяжий: эти дома тоже были возведены благодаря специалистам из Поднебесной. Еще в двух справят новоселье летом. Кроме того, по предложению белорусского Правительства китайские партнеры рассмотрят и возможность застройки городов-спутников Минска.

Чжан Гуйлинь, президент группы компаний «BUCC»:

Руководство «BUCC» придает большое значение строительству в Беларуси. Помимо существующих проектов мы будем принимать участие и в реконструкции аэропорта. Это очень важный объект в республике. Будем строить зал ожидания Национального аэропорта.

Промышленные объекты – тоже сфера интересов китайских инвесторов. Компания «Citic Сonstruction» еще недавно была подрядчиком (возвела в Беларуси три новые цементные линии), теперь выступит в роли прямого инвестора. Среди новых проектов – сахарный завод и производство кальцинированой соды.

Чэнь Сяоцзя, вице-президент компании «Citic Сonstruction»:

Мы будем принимать участие еще и в строительстве объекта по производству искусственного камня в Беларуси. Кроме того, сейчас налаживаем контакты для создания совместного проектного института, который будет работать не только на территории Беларуси, но и в прилегающих странах. Ведем переговоры и по строительству объектов в сфере солнечной энергии.

А вот солнечную систему страны изучать будут тоже вместе. Китайские специалисты уже работают над созданием общего спутника связи. Как будет выглядеть летательный аппарат – секреты раскрывает генеральный секретарь Национальной космической корпорации Китая.

Тянь Юйлун, генеральный секретарь Китайской национальной космической корпорации:

Вот так выглядит этот спутник. Можно сказать, это большой успех в развитии наших отношений.

Развивается космическая отрасль в Поднебесной с космической скоростью. В планах Китая – в 2020 году начать строительство собственной орбитальной станции. В 2030 году – высадить человека на Луну, а после приступить к созданию лунной базы, с которой можно будет отправиться на Марс. Неделю назад исследование поверхности луны начал китайский робот «Нефритовый заяц». Космический аппарат отправили на спутник земли в конце декабря.

Виктор Буря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Если год тому назад, готовя этот контракт и посещая Академию, которая занимается разработкой и производством спутников, мы еще смотрели на макетные космические приземляемые аппараты, то сейчас уже до конца текущего года, вы знаете, что будет прилунение и будет работать китайский луноход.

Китай сегодня – это вторая экономика мира. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы Поднебесная обгонит США и станет первой на планете. В 2013 году товарооборот между Минском и Пекином превысил 3 миллиарда долларов. Сальдо не в нашу пользу. Из Беларуси в Китай было поставлено товаров примерно на полмиллиарда долларов.

Более 30 миллионов таких контейнеров ежегодно проходят через порт Шанхая. Надо сказать, что эта гавань является самой крупной в мире и по грузообороту занимает первое место вот уже 8 лет. Можно быть точно уверенным, что где-то здесь, в доках, находятся и белорусские товары, ведь именно через порт Шанхая удобно поставлять нашу продукцию сюда, в Китай.

Беларусь продает в Китай грузовые автомобили, сельхозтехнику, тракторы и запчасти к ним, интегральные схемы, химические волокна. Главная статья нашего экспорта в Поднебесную – это калийные удобрения. Этот рынок – один из самых важных для белорусского производителя. Конкуренция здесь высокая – около половины объема всех удобрений китайцы производят сами.

Руслан Дрозд, директор представительства Белорусской калийной компании в Пекине:

У нас есть 3 таможенных склада в Китае, с которыми есть договоренности: 2 на севере, 1 на юге. Это удобно. Допустим, сегодня партнеру надо быстро получить какое-то количество удобрений. Пожалуйста, мы согласовываем объемы, смотрим какое наличие на складе и максимально быстро отгружаем. Это удобнее для всех, это является нашим определенным конкурентным преимуществом.

С 2006 года в Шанхае работает и представительство концерна «Белнефтехим». В штате всего несколько человек, которые ежегодно продают сюда, на юг Китая, продукции на 20 миллионов долларов.

Ян Масловский, директор ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг»:

Транспортное плечо очень длинное, поэтому мы поставляем сюда более углубленно переработанную продукцию. Мы также планируем создание собственной производственной базы, хотим организовать переработку нашего полиамида с дальнейшей реализацией китайским потребителям непосредственно на рынки Китая.

Минский завод колесных тягачей еще в 90-ые годы перешел от поставок техники к ее производству в Китае. В городе Сиогань провинции Хубэй работает совместное предприятие, которое ежегодно может собирать по три сотни тягачей.

Альберт Нитиевский, руководитель представительства МЗКТ в Пекине:

Вот, к примеру, техника по государственным заказам. В основном теперь мы стремимся больший упор делать на сотрудничество с компаниями, которые заинтересованы в нашей технике с точки зрения народнохозяйственного использования.

В свою очередь, китайцы активно открывают собственные производственные проекты в нашей стране. Правительственная делегация из Беларуси во время нынешнего визита в КНР провела переговоры и с руководством автоконцерна «Джили», и телекоммуникационного гиганта «ZTE». Кстати, основные офисы и фабрики «Джили» и «ЗТЕ» располагаются в провинции Гуандун. Это, можно сказать, сборочный цех Китая. Самый экономически развитый регион страны. Один из его центров – Шеньчжень – сейчас стал городом-побратимом белорусской столицы.

Кстати, слово «Минск» здесь знакомо практически каждому. Ведь именно в гавани Шеньчженя находится бывший советский авианосец «Минск». Предприимчивые китайцы переоборудовали его в военный развлекательный комплекс. Теперь здесь будут знать и белорусский Минск, который уже связан с Шеньчженем деловыми контактами.

В Китае у руля – партия. И в США правят по очереди две партии. То же самое в Великобритании. Множество стран в мире, где власть реализуется через партийную систему. В связи с предстоящими в Беларуси выборами местной власти и по случаю очередных назначений во властной президентской вертикали Александр Лукашенко допускает, что правящая партия вполне могла бы появиться и у нас.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может быть, для более полноценной общественной жизни, общественно-политической жизни нашей стране не хватает некой ведущей партии. Все страны, особенно вокруг, советские республики такие партии имеют, мы – нет. Я, честно говоря, абсолютно был бы не против, если бы была какая-то политическая сила, которая помогала бы нам работать с кадрами. Это очень серьезный вопрос. Все решают люди. Здесь у нас очень много проблем, и та система, которая создана через вертикаль власти, безальтернативна. Нет конкуренции – это плохо.

На мой вопрос о некой общественно-политической силе гвалтом кричали, что такая политическая сила сегодня не нужна, все в руках председателей гор-, райисполкомов, облисполкомов. Поэтому создавать нечто искусственное не нужно. Может быть и так, но разговор такой был. Думаю, что в процессе этих электоральных событий, которые пройдут в ближайшее время, нам следует серьезней посмотреть на этот вопрос и очень серьезно заняться этим вопросом. Но это не значит, что мы искусственно создадим некую партию по образу КПСС. Вот это будет уже совсем плохо.

Я этот разговор затеял для того, чтобы вы могли опереться все-таки на общественные организации. И такие общественные организации в стране есть, у нас, на которые вы можете опереться, власть может опереться в этих электоральных процессах. Они выдвигают и поддерживают своих кандидатов. Это хорошо. Говорят, что выборы в местные Советы – это репетиция парламентских выборов, даже президентских. Ладно, пусть будет так. Давайте будем репетировать, но так, чтобы польза была для нашего народа. Не будем ничего делать искусственно.