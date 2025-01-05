Богданов: Арабские Эмираты ввели жёсткое ценовое регулирование по белорусской модели

Вводимые против Беларуси санкции – яркий элемент конкурентной борьбы и госрегулирования, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли в программе «Неделя» на СТВ.

Отвечая на вопрос о том, почему на Западе задумываются о жестком ценовом регулировании по примеру Беларуси, Алексей Богданов сказал: «В каждой стране, какая бы там она ни была западная или капиталистическая, везде присутствуют в той или иной степени элементы государственного регулирования. Нет чистой рыночной модели».

В пример министр привел Арабские Эмираты. Там ввели регулирование по белорусской модели. «На 9 товарных групп запрет со 2 января повышать цены на полгода. Сюда включаются яйца, хлебобулочные изделия, зерно, растительное масло, мясо птицы и так далее», – добавил глава МАРТ.