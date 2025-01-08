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Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 128 млн долларов

08 января 2025 10:35
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Золотовалютные Беларуси выросли на 128 миллионов долларов. На 1 января, по данным Нацбанка, запасы составили без малого 9 миллиардов долларов в эквиваленте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 128 млн долларов-2

В структуре международных резервных активов нашей страны наибольшую долю занимают иностранная валюта и монетарное золото. Так, на начало 2025 года объем первой составил более 3 миллиардов долларов, второго – свыше 4,5. Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2024 года должен был составить не менее 6 миллиардов долларов. В настоящий момент запасы республики превышают этот уровень почти на три миллиарда долларов.

# Национальный банк Республики Беларусь

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