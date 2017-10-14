«Мы всегда вас очень ждем»: как прошли Дни Минска в Москве

Москва неофициальная признавалась в любви к белорусскому… От колбасы и ботинок до песен душевных и красот, за которыми приезжают россияне в Минск на выходные. Дни белорусской столицы прошли в Белокаменной.

Девять с половиной столетий истории Минска – от скульптур Жбанова в миниатюре и современного облика города до факсимиле радзивиловской летописи и подлинных раритетов из глубины веков. Как эта колонка, что поила минчан на Старовиленской в XIX веке.

Ирина Смагина, начальник отдела международных и региональных программ Музея Москвы:

Постоянно идет в онлайн фильм о Минске – город, который обновляется, добавляются совершенно изумительные современные строения. И в то же время сохраняется история.

Впервые история белорусской столицы представлена в Музее Москвы. Эта выставка список ассоциаций с Минском уже расширила.

Ирина Смагина:

Этот уютный троллейбус, эти маленькие телевизоры. К сожалению, не привезли холодильники. Многие посетители спрашивают: «А где же знаменитый холодильник «Минск», который до сих пор стоит в квартирах у москвичей?»

А вот заполнять свои холодильники сегодня москвичи уж точно любят белорусскими продуктами. Ради этого не ленятся приехать на нашу ярмарку через всю Москву.

Посетители ярмарки:

Специально приехала из другого района, через всю Москву, чтобы побывать на вашей ярмарке. Отслеживаем в интернете, когда она приезжает, и всегда приезжаю.

Мне очень нравятся ваши продукты. Я купила и колбаску, и сардельки. У вас замечательный лен, полотенчики. Просто глаза разбегаются!

Я в белорусском пальто и в белорусском свитере. И многие годы пользуюсь белорусской продукцией, потому что мне очень нравится качество белорусской продукции и лекала.

Я из Тушино приехала в Новые Черемушки – через всю Москву – в моем возрасте!

Жители микрорайона «Новые Черемушки», прославленного в фильме «Ирония судьбы», без всякой иронии утверждают: не отказались бы от полноценного супермаркета с нашими товарами.

Посетители ярмарки:

Мы очень всегда вас ждем, потому что мы здесь давно живем, и вы очень давно приезжаете на эту площадь, и мы всегда у вас покупаем.

Вкусное всё белорусское, мне нравится, обожаю!

Великолепно и цена хорошая! Отличные ботинки!

Что там через всю Москву, Владимир за белорусской техникой приехал из Приволжья. Эти мини-тракторы вызвали большой интерес.

Владимир, посетитель ярмарки:

Белорусское качество – залог успеха в развитии своего дела небольшого.

Белорусский колорит до середины октября и в павильоне на ВДНХ, и в самом сердце Москвы. Деревянные теремки на площади Революции ломятся от национальных «прысмакаў».

Карусель ярких событий Дней Минска в Москве закружила и москвичей, и туристов. Приехали в Москву, а увезут с собой белорусские сувениры.

Посетители ярмарки:

Мы случайно пошли на Красную площадь, и смотрим: здесь поют – подошли. Очень интересно!

Белорусские угощения, эксклюзивная продукция и сувениры ручной работы. Дни Минска в Москве прошли во второй раз, но впервые с таким размахом.

Сергей Черемин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей:

Вы производите сельскохозяйственную продукцию по ГОСТам, которые утверждены были еще в Советском Союзе. Там нет никаких добавок, никаких примесей. Всё это очень вкусно! Она очень известная, она качественная. И спасибо белорусам, что в период санкций вы нас поддержали и нарастили поставки сельскохозяйственной продукции в город Москву.

Немудрено, что каждый 10-й килограмм продуктов питания на московских прилавках – из Беларуси. И аппетиты только растут. Согласно подписанному соглашению, Москва в следующем году закупит 300 тысяч тонн нашего мяса, масла, творога и овощей.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Товарооборот в 2016 году увеличился в полтора раза, за первое полугодие этого года – еще на 40%. Активно идут поставки продовольствия из Беларуси в Москву. Они тоже почти вполовину за последние годы увеличились. Москвичи любят эту продукцию: она качественная и вполне приемлемая по цене.

Динамичная торговля – это еще не всё, что связывает Минск и Москву сегодня. Новые мосты для сотрудничества наметились в Белокаменной и на этой неделе. Вот, например, белорусская столица и российский мегаполис, по сути, имеют схожие концепции развития. Так вот развивать инфраструктуру, разруливать транспортные проблемы и использовать технологии «умного города» для комфортной жизни можно совместными усилиями.

Виртуальные аттракционы, рукотворные ландшафты и парящий мост. Новый грандиозный парк «Зарядье» всего за месяц посетили миллион человек. Неплохой доход для столицы. Идеей такой масштабной зоны отдыха заинтересовались и минские власти.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Каждый год, когда приезжаем в Москву, видим, что Москва меняется, Москва хорошеет. И нам есть, что сказать друг другу. Наши связи станут еще крепче, и взаимоотношения двух городов станут еще ближе, и мы будем более динамично развиваться.

Так, станция метро «Минская» открылась в этом году, наши метростроевцы активно участвуют в строительстве московской подземки. Москва – первый по объемам покупатель нашей коммунальной техники, а сейчас есть интерес и к белорусским электробусам.

Обмениваться опытом в трансплантологии, организации работы поликлиник и внедрении современных технологий будут медики двух столиц. Нужно активизировать потоки туристов в обоих направлениях. А завоевывать внешние рынки – сообща.

Сергей Рекеда, директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М. В. Ломоносова:

Сейчас в нынешних экономических условиях, когда идет борьба за мировые рынки, нужно, конечно же, обратить внимание на то, где мы можем совместно бороться за свой кусок мирового рынка. Это, прежде всего, технологическая кооперация, развитие фундаментальной науки, монетизация этих достижений.

С аншлагом прошел не только бизнес-форум. На этот концерт многие спешили, отложив все дела, ради знакомых с первых нот мелодий.

Зритель:

Белорусские песни отличаются своей душевностью, мелодичностью. Вспомнить, действительно, эти знаменитые песни из репертуара ансамбля «Песняры». То есть очень много объединяющих культурных моментов между Россией и Беларусью.

На позитивной ноте встречали Дни Минска москвичи, вспоминая белорусские приветствия – «Вітаю, сябры, з Беларусі!» – и минские пейзажи, по признанию актера Олега – настоящие, и за то любимые киношниками.

Олег Лебедев-Бовольский, актер:

Минск очень люблю, очень замечательный, чистый, красивый город. Рад всегда оказаться в Беларуси и в Минске прежде всего.

Уголок белорусской столицы мы тем временем отыскали и в многомиллионном российском мегаполисе. В минском дворике с белорусской вытинанкой и яркой детской площадкой москвичам живется весьма уютно, особенно самым маленьким.

Маленькие москвичи:

Здесь много места, где можно полазить. И есть турники.

Минский дворик.

А почему, вы знаете?

Потому что есть город Минск, он находится в Беларуси.

Я туда мечтаю поехать, потому что там никогда не был.