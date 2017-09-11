Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели

Новости Беларуси. Меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов, а в перспективе – создание совместных предприятий по производству карьерной техники, грузовых автомобилей и тракторов. 11 сентября в Нью-Дели проходит белорусско-индийский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал представителей десятка компаний.

Отвечают они за самые разные направления: это фармацевтика и торговля, медицина и машиностроение. Белорусская делегация в столицу Индии прибыла в солидном составе. И это не удивительно: сотрудничество двух стран налажено давно и по-прежнему представляет для обеих сторон немалый интерес.