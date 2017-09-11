Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели

Новости Беларуси. Меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов, а в перспективе – создание совместных предприятий по производству карьерной техники, грузовых автомобилей и тракторов. 11 сентября в Нью-Дели проходит белорусско-индийский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он собрал представителей десятка компаний.
Отвечают они за самые разные направления: это фармацевтика и торговля, медицина и машиностроение. Белорусская делегация в столицу Индии прибыла в солидном составе. И это не удивительно: сотрудничество двух стран налажено давно и по-прежнему представляет для обеих сторон немалый интерес.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Для Индии специфика, нужен комбайн с пропускной способностью 5 и даже всего лишь 3 килограмма в секунду. Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов с пропускной способностью в 5 килограмм в секунду, чтобы успеть испытать на уборке риса и других зерновых. А в следующем году начинать серийную поставку этих комбайнов.
И одновременно работаем над моделью нового комбайна, самого маленького.
Самар Шакил, директор совместного предприятия «Belaz-Enrika» в Индии:
В прошлом году мы открыли первый сервисный центр БелАЗ в самом центре Индии. Наши клиенты уже используют, и они довольны. С БелАЗ речь идет о том, чтобы мы в будущем создали здесь сборочное производство.
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений