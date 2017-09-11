Прямой эфир

Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели

11 сентября 2017 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Меморандумы, соглашения и контракты на десятки миллионов долларов, а в перспективе – создание совместных предприятий по производству карьерной техники, грузовых автомобилей и тракторов. 11 сентября в Нью-Дели проходит белорусско-индийский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал представителей десятка компаний.

Отвечают они за самые разные направления: это фармацевтика и торговля, медицина и машиностроение. Белорусская делегация в столицу Индии прибыла в солидном составе. И это не удивительно: сотрудничество двух стран налажено давно и по-прежнему представляет для обеих сторон немалый интерес.

Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Для Индии специфика, нужен комбайн с пропускной способностью 5 и даже всего лишь 3 килограмма в секунду. Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов с пропускной способностью в 5 килограмм в секунду, чтобы успеть испытать на уборке риса и других зерновых. А в следующем году начинать серийную поставку этих комбайнов.

И одновременно работаем над моделью нового комбайна, самого маленького.

Мы в сентябре уже поставим первые образцы комбайнов: Семашко на бизнес-форуме в Нью-Дели-4

Самар Шакил, директор совместного предприятия «Belaz-Enrika» в Индии:
В прошлом году мы открыли первый сервисный центр БелАЗ в самом центре Индии. Наши клиенты уже используют, и они довольны. С БелАЗ речь идет о том, чтобы мы в будущем создали здесь сборочное производство.

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

# Экономика # БелАЗ # Владимир Семашко # Фотофакт # Беларусь-Индия # Самар Шакил

Другие новости рубрики

Все новости
Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений
11 сентября 2017 11:49

Во время основной части белорусско-индийского бизнес-форума партнеры заключили 10 соглашений

Сегодня мы обсуждаем проекты в области сельскохозяйственного машиностроения: посол Беларуси в Индии
11 сентября 2017 08:23

Сегодня мы обсуждаем проекты в области сельскохозяйственного машиностроения: посол Беларуси в Индии

Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли
11 сентября 2017 07:20

Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли