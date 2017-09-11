Сегодня мы обсуждаем проекты в области сельскохозяйственного машиностроения: посол Беларуси в Индии

Новости Беларуси. Беларусь и Индия стремятся к миллиардному товарообороту. Результаты торговли пока не достигли этой планки. Вероятно, визит главы государства станет двигающим фактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Прима, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия:

Традиционным является сотрудничество в горнодобывающей отрасли. Несколько лет назад была поставлена белорусская техника, которая показала свою эффективность работы в данных климатических условиях. Сегодня мы обсуждаем, допустим, проекты в области сельскохозяйственного машиностроения. Задача – начать продвижение нашей зерноуборочной и кормоуборочной техники на индийский рынок с последующим производством здесь, с локализацией.