Сделки в сфере промышленного производства и машиностроения: белорусско-индийский форум начался в Нью-Дейли

Новости Беларуси. Беларусь и Индия стремятся к миллиардному товарообороту. Результаты торговли пока не достигли этой планки – вероятно, визит главы государства станет двигающим фактором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

Уже к вечеру 11 сентября в Нью-Дели ожидают борт номер один из Минска. График у Александра Лукашенко Насыщенный, однако экономический тон политическому диалогу задаст бизнес-форум. Он уже начался.

Свое участие заявили ведущие индийские компании. Прибыли уже и представители различных государственных и негосударственных организаций Индии. В кулуарах отмечают заметный интерес в налаживании и расширении торгово-экономического сотрудничества с белорусским бизнесом. Каждый из участников встречи (а их уже 150) сможет презентовать свое предприятие и заявить о возможностях компании с большой трибуны. А позже, уже на торговой площадке, более детально обсудить с индийскими партнерами смысл и выгоду дальнейшего сотрудничества.