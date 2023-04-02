«Мы точно не упадём». Валерий Бельский рассказал о дефляции в декабре 2022-го и дал прогнозы на 2023-й
Новости Беларуси. В чем может проявить себя Беларусь и на какой ВВП мы можем рассчитывать? Поговорили с заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерием Бельским в программе «Неделя» на СТВ.
Бельский про США: «Если они не хотят с нами сотрудничать, то мы будем искать свои пути»
Ольга Коршун, СТВ:
Как вы считаете, наши компетенции в какой сфере сегодня наиболее могут раскрыться, проявиться и действительно заменить критические позиции по импорту не только в России, но и в других странах?
Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я бы шире немного ставил вопрос, потому что речь сейчас идет о кооперациях в большей степени. И на основе кооперации мы можем многие вещи заместить. Президент сегодня называл. Он говорил, что «Амкодор» смог заместить около 100 узлов и машин, которые ранее закупались по импорту. Конечно, для нас критическое значение имеет электроника, микроэлектроника. Важное значение имеет софт. И везде мы имеем свои компетенции. Самое главное, что у нас есть подготовка кадров, так как подготовка кадров – это база для всего. Если мы объединим наши усилия, то мы способны решить сегодня все задачи без опоры на технологические центры западного мира. Президент говорил о Соединенных Штатах. США – это крупная технологическая страна. Но если они не хотят с нами сотрудничать, то мы будем искать свои пути. Такова жизнь.
Экономика Беларуси «переварила» уход с украинского рынка
Ольга Коршун:
В этом году, ваши прогнозы, какой уровень ВВП будет у нас?
Валерий Бельский:
Глава государства называл цифру – около 4 %. Есть для этого основания. Я думаю, что много факторов находятся еще в состоянии неопределенности. Но, во-первых, экономика за прошлый год уже в значительной мере адаптировалась. То есть «переварила» уход с украинского рынка. Тяжелый уход с украинского рынка связан с потерей многих ресурсов, поскольку около миллиарда долларов имущества там застряло. Так случилось, как Президент говорил, закроется одно окно, но откроется (не буквально) форточка, другая, и мы найдем способ. Он говорил, что 200 стран и таможенных территорий, если расширять этот тезис, с нами сегодня находятся в торговых отношениях. Я надеюсь, что те задачи, которые были поставлены, они все будут выполнены. Для этого есть все основания.
Бельский о развитии экономики в 2023-м: «Мы можем рассчитывать на хороший результат»
Ольга Коршун:
Президент поставил сложную задачу: вернуть инфляцию к однозначным цифрам – 7-8 %.
Валерий Бельский:
Если раскладывать инфляцию по месяцам, то половина прироста цен, которая сложилась за прошлый год, была в марте. В последующие месяцы инфляция замедлилась, и к концу года мы вообще столкнулись с уникальным для нашей страны явлением – дефляцией. Были приняты достаточно жесткие меры отрезвительного характера. Они многим не нравятся, но они сыграли значительный положительный эффект. Сейчас, уже имея достаточно стабильную базу на валютном рынке, на потребительском, международном рынке, прогнозируемые условия взаимной торговли в рамках ЕАЭС, всего Международного торгового сообщества, мы можем рассчитывать на хороший результат. По крайней мере, мы точно не упадем даже при самых неожиданных и негативных каких-то решениях со стороны наших недружественных партнеров, недружественных стран. Думаю, сработаем не хуже, чем в прошлом году, но есть все надежды, что это будет гораздо лучше.
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