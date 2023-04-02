«Мы точно не упадём». Валерий Бельский рассказал о дефляции в декабре 2022-го и дал прогнозы на 2023-й

Новости Беларуси. В чем может проявить себя Беларусь и на какой ВВП мы можем рассчитывать? Поговорили с заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерием Бельским в программе «Неделя» на СТВ. Бельский про США: «Если они не хотят с нами сотрудничать, то мы будем искать свои пути» Ольга Коршун, СТВ:

Как вы считаете, наши компетенции в какой сфере сегодня наиболее могут раскрыться, проявиться и действительно заменить критические позиции по импорту не только в России, но и в других странах?

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы шире немного ставил вопрос, потому что речь сейчас идет о кооперациях в большей степени. И на основе кооперации мы можем многие вещи заместить. Президент сегодня называл. Он говорил, что «Амкодор» смог заместить около 100 узлов и машин, которые ранее закупались по импорту. Конечно, для нас критическое значение имеет электроника, микроэлектроника. Важное значение имеет софт. И везде мы имеем свои компетенции. Самое главное, что у нас есть подготовка кадров, так как подготовка кадров – это база для всего. Если мы объединим наши усилия, то мы способны решить сегодня все задачи без опоры на технологические центры западного мира. Президент говорил о Соединенных Штатах. США – это крупная технологическая страна. Но если они не хотят с нами сотрудничать, то мы будем искать свои пути. Такова жизнь. Экономика Беларуси «переварила» уход с украинского рынка

Ольга Коршун:

В этом году, ваши прогнозы, какой уровень ВВП будет у нас? Валерий Бельский:

Глава государства называл цифру – около 4 %. Есть для этого основания. Я думаю, что много факторов находятся еще в состоянии неопределенности. Но, во-первых, экономика за прошлый год уже в значительной мере адаптировалась. То есть «переварила» уход с украинского рынка. Тяжелый уход с украинского рынка связан с потерей многих ресурсов, поскольку около миллиарда долларов имущества там застряло. Так случилось, как Президент говорил, закроется одно окно, но откроется (не буквально) форточка, другая, и мы найдем способ. Он говорил, что 200 стран и таможенных территорий, если расширять этот тезис, с нами сегодня находятся в торговых отношениях. Я надеюсь, что те задачи, которые были поставлены, они все будут выполнены. Для этого есть все основания. Бельский о развитии экономики в 2023-м: «Мы можем рассчитывать на хороший результат» Ольга Коршун:

Президент поставил сложную задачу: вернуть инфляцию к однозначным цифрам – 7-8 %.