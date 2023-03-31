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В 2023-м на программу «Семейный капитал» выделено 430 млн рублей

31 марта 2023 16:58
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Новости Беларуси. Максимум усилий со стороны государства – поддержке семей. Сегодня в стране порядка 122 тысяч многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023-м на программу «Семейный капитал» выделено 430 млн рублей -1

Если это первый ребенок, государство выплачивает суммарно 15 тысяч рублей. При рождении второго сумма увеличивается. Сегодня выплатами обеспечены более 400 тысяч детей. Это каждый четвертый ребенок в стране.

В 2023 году на программу «Семейный капитал» выделено 430 миллионов рублей. Сегодня 124 тысячи семей открыли депозитные счета. И более половины из них воспользовались досрочным использованием. В 2023 году размер семейного капитала составляет 29 950 рублей.

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# Многодетные семьи в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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