В 2023-м на программу «Семейный капитал» выделено 430 млн рублей

Новости Беларуси. Максимум усилий со стороны государства – поддержке семей. Сегодня в стране порядка 122 тысяч многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если это первый ребенок, государство выплачивает суммарно 15 тысяч рублей. При рождении второго сумма увеличивается. Сегодня выплатами обеспечены более 400 тысяч детей. Это каждый четвертый ребенок в стране.

В 2023 году на программу «Семейный капитал» выделено 430 миллионов рублей. Сегодня 124 тысячи семей открыли депозитные счета. И более половины из них воспользовались досрочным использованием. В 2023 году размер семейного капитала составляет 29 950 рублей.

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