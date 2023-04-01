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Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принёс выручку свыше 8 млрд долларов

01 апреля 2023 10:29
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Новости Беларуси. На фоне беспрецедентного санкционного давления продовольственный экспорт Беларуси в 2022 году впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это в своем Послании Президент обратил особое внимание. 

Новинки от наших производителей ждут далеко за пределами республики. В Брянскую и Смоленскую области предприятие отгружает практически весь ассортимент – молоко, сметану, йогурты, сыры и творог. В 2022 году в эти регионы поставили продукцию практически на 6 миллионов долларов. В планах расширять торговлю с Дальним Востоком, Уралом и Сибирью, где из-за климата сельское хозяйство развито слабо, а молочка стоит дороже. При этом белорусы без молока не останутся.

Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принёс выручку свыше 8 млрд долларов-1

Павел Борисенко, главный инженер гомельского молочного завода:
Конечно, наше предприятие в первую очередь несет вот эту ответственность продовольственной безопасности нашей страны. Мы постоянно на пульсе, мы перерабатываем молоко. Поэтому мы хотим вас заверить, что белорусы не останутся без таких вкусных и полезных продуктов, как молоко, йогурты, кефир, сметана, то есть это будет у нас всегда.

Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принёс выручку свыше 8 млрд долларов-4

Еще одна важная задача на ближайшие годы – выйти на рынок Китая. Жителям Поднебесной интересны продукты с большим сроком хранения.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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