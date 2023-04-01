Продовольственный экспорт Беларуси в 2022-м впервые принёс выручку свыше 8 млрд долларов

Новости Беларуси. На фоне беспрецедентного санкционного давления продовольственный экспорт Беларуси в 2022 году впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это в своем Послании Президент обратил особое внимание.

Новинки от наших производителей ждут далеко за пределами республики. В Брянскую и Смоленскую области предприятие отгружает практически весь ассортимент – молоко, сметану, йогурты, сыры и творог. В 2022 году в эти регионы поставили продукцию практически на 6 миллионов долларов. В планах расширять торговлю с Дальним Востоком, Уралом и Сибирью, где из-за климата сельское хозяйство развито слабо, а молочка стоит дороже. При этом белорусы без молока не останутся.