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«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве

22 октября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Меморандум о взаимопонимании подписан между Советским районом Минска и китайским районом Наньша города Гуанчжоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве-1

Мероприятие прошло в онлайн-формате в Белорусской торгово-промышленной палате. Район Наньша развивается быстрыми темпами и является мощным промышленным местом, которое имеет статус зоны свободной торговли. В Советском районе с КНР сотрудничают 169 организаций. По итогам первого полугодия экспорт товаров в Поднебесную именно предприятиями Советского района составил 7 миллионов рублей.

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве-4

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
У нас уже рост в этом году по взаимной торговле 186 %. Это в том числе и экспорт белорусских товаров в Китайскую Народную Республику. И эти товары, что касается организаций Советского района Минска, – высокотехнологичные, с высокой добавочной стоимостью.

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве-7

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси:
Республика Беларусь и Китай каждый год сближают свои отношения в различных направлениях. Это научная, культурная, экономическая сферы, гуманитарная. Поэтому на сегодня то, что будут подписаны эти документы, для обеих сторон будет являться только укреплением наших взаимоотношений.

«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве-10

# Беларусь-Китай # Экономика # Сергей Хильман # Алексей Сокол # Фотофакт

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