«В том числе и экспорт белорусских товаров». Советский район Минска и район Наньша Гуанчжоу договорились о сотрудничестве

Новости Беларуси. Меморандум о взаимопонимании подписан между Советским районом Минска и китайским районом Наньша города Гуанчжоу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие прошло в онлайн-формате в Белорусской торгово-промышленной палате. Район Наньша развивается быстрыми темпами и является мощным промышленным местом, которое имеет статус зоны свободной торговли. В Советском районе с КНР сотрудничают 169 организаций. По итогам первого полугодия экспорт товаров в Поднебесную именно предприятиями Советского района составил 7 миллионов рублей.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

У нас уже рост в этом году по взаимной торговле 186 %. Это в том числе и экспорт белорусских товаров в Китайскую Народную Республику. И эти товары, что касается организаций Советского района Минска, – высокотехнологичные, с высокой добавочной стоимостью.