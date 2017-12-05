«Мы открыты для сотрудничества»: Лукашенко и губернатор Курской области обсудили совместные перспективы

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Курской области оснащать Михайловский горно-обогатительный комбинат «БелАЗами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 декабря о перспективах сотрудничества с этим российским регионом говорили на встрече Александр Лукашенко и губернатор Александр Михайлов.

Обсудили варианты расширения промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, строительстве и даже атомной энергетике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом имеющихся производственно-инновационных возможностей Беларуси и Курской области нам следует совместно проработать варианты решения промышленной кооперации.

В составе вашей делегации руководители крупных предприятий региона, заинтересованные в укреплении сотрудничества с «Планаром», Минским моторным заводом. Думаю, что такое взаимодействие позволит совместно выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня.

Целесообразно обсудить сотрудничество также по перспективным поставкам элитных семян зерновых, овощных культур, минеральных удобрений.

Вообще, мы открыты для сотрудничества и готовы сделать все, на что мы способны. Еще раз подчеркиваю: всё, что мы умеем, вы знаете, в том числе и жилищное строительство. У нас есть опыт Мозырского домостроительного комбината, который строит у вас дома. На 18-й год, я знаю, есть контракт по строительству дома. Если нужна большая интенсификация, большие объемы, мы готовы рассмотреть и другие подключить тресты. У нас, в Беларуси, есть мощности, которые сегодня не задействованы, хорошие специалисты. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы они работали. И если работали в России, то желательно своими коллективами.

Меня приятно удивило предложение наших специалистов о том, что буквально в следующем, может, через год наши специалисты смогут участвовать в строительстве вашей атомной станции. Уже опыт совместной работы у нас есть здесь, в Беларуси. И высвобождающиеся специалисты могли бы, если это необходимо (а я знаю, что это всегда необходимо), потому что там нужны очень ответственные специалисты узкого профиля. Поэтому, если будет необходимо, мы готовы в этой части работать вместе с россиянами. Вообще-то и такой договор был у нас с российским «Росатомом», что белорусы должны научиться выполнять основные работы по строительству атомных станций и затем участвовать в сооружении и в России, и за пределами нашего отечества.