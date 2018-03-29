«Мы направили в Совет министров развёрнутые предложения». Мясникович – о росте ВВП в Беларуси
Новости Беларуси. К 2025 году ВВП Беларуси должен вырасти до 200 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вдвое больше, чем сейчас.
Такую задачу в начале марта поставил глава государства. Свою роль в выполнении амбициозной цели в Могилеве обсуждали белорусские сенаторы. Сейчас они работают над созданием необходимых правовых условий. В приоритете – развитие предпринимательства, создание высокоэффективных производств и содействие занятости населения.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы направили в Совет министров развернутые предложения. В первую очередь, это касается вопросов инвестиционной деятельности. Мы полагаем, что еще недостаточно эти вопросы урегулированы в законодательстве. Предложения по государственно-частному партнерству.
Александр Попков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Надо определить точки роста, надо определить те места, где мы должны формировать занятость нашего населения. Мы сегодня должны думать о новом поколении, о молодежи.
Белорусские сенаторы также посетили ряд проблемных предприятий Могилевской области. Завод «Строммашина» сейчас работает лишь на треть своих мощностей, но есть варианты выхода на новые рынки сбыта.