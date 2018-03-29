«Мы направили в Совет министров развёрнутые предложения». Мясникович – о росте ВВП в Беларуси

Новости Беларуси. К 2025 году ВВП Беларуси должен вырасти до 200 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вдвое больше, чем сейчас.

Такую задачу в начале марта поставил глава государства. Свою роль в выполнении амбициозной цели в Могилеве обсуждали белорусские сенаторы. Сейчас они работают над созданием необходимых правовых условий. В приоритете – развитие предпринимательства, создание высокоэффективных производств и содействие занятости населения.